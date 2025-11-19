Mi portátil antiguo abría 10 pestañas… y entraba en coma. Este de 12GB RAM por 150 euros al menos no pide auxilio

Mi portátil anterior tardaba tanto en abrir Chrome que me daba tiempo a prepararme un café… y enfriarlo. Por eso sorprende encontrarse con equipos como este FUCHU de 12GB RAM y 512GB SSD, que durante el 11.11 de AliExpress se queda en 147,38 euros usando el código ESAE20. No es un portátil para arquitectos ni editores de vídeo, pero para quienes trabajan con ofimática, gestión de documentos, plataformas en la nube y multitarea ligera, ofrece justo lo que necesitas: fluidez sin sustos y una experiencia suficientemente moderna como para no sentir que estás castigándote.

Un portátil humilde pero apañado para teletrabajo, estudios y “modo productividad”

Portátil FUCHU AliExpress AliExpress

Si vienes de un portátil antiguo (o de uno de gama baja que sufre con cualquier pestaña extra), la mejora se nota desde el minuto uno. Los 12 GB de RAM LPDDR4 permiten tener varias aplicaciones abiertas sin que el sistema empiece a jadear, y el SSD de 512 GB da ese salto de velocidad que convierte las cargas eternas en algo tolerable. Es justo el tipo de rendimiento que buscas cuando tu día a día es Word, Excel, Drive, Slack, videollamadas sencillas y navegación intensa.

La pantalla de 14,1 pulgadas Full HD también ayuda. No es una pantalla premium, pero para trabajar, estudiar o ver contenido ocasionalmente funciona muy bien: buena nitidez, buen brillo en interior y un modo nocturno que se agradece para sesiones largas. El teclado y el trackpad son sorprendentemente cómodos para lo que cuesta, así que no hay sensación de “juguete barato”.

Otro punto práctico es su conectividad. Viene con dos USB 3.0, HDMI, jack de audio y lector de tarjetas, que es justo lo que hace falta para estudiar, conectar periféricos o improvisar una presentación en cualquier sitio. Y como lleva Windows 11 Pro, no tienes que pelearte con sistemas raros ni con limitaciones extrañas.

El equipo no es perfecto, claro: la webcam es muy justa (0,3 MP… mejor no montes una reunión importante así) y no esperes potencia gráfica. Pero si lo que quieres es un portátil barato, que responda, que te permita trabajar con fluidez y que no se bloquee en cuanto abres cuatro pestañas más, este encaja sorprendentemente bien para su precio.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.