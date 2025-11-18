Potencia Snapdragon 8s Gen 4 y 6.500 mAh casi a mitad de precio: el POCO más tentador del año

La serie F de POCO siempre ha sido sinónimo de rendimiento a precio agresivo, pero lo del F7 5G este 11.11 es otro nivel: un móvil con Snapdragon 8s Gen 4, panel AMOLED de 6,83 pulgadas y una batería de 6.500 mAh por 253,49 euros aplicando los códigos ESAE40 o AEES40 en AliExpress. Una oferta que lo coloca peligrosamente cerca del territorio “no tiene sentido pagar más”.

Cuando un móvil de “gama media” empieza a comportarse como uno de 800€

POCO F7 5G AliExpress AliExpress

Lo primero que deja claro el POCO F7 5G es que su apellido ya se le queda pequeño. La nueva plataforma 8s Gen 4 no solo corre, vuela: apps, multitarea pesada, grabación, juegos… todo fluye como si estuvieras usando un flagship de este año. Y si lo juntas con los 12GB de RAM, la sensación es de absoluta holgura, incluso con tareas que normalmente saturarían a un móvil de este rango.

A nivel de pantalla, POCO vuelve a hacer esa jugada que tanto funciona: darte más de lo que pagas. Los 6,83 pulgadas AMOLED en 1.5K y 120 Hz se notan en cuanto deslizas por la home. Para vídeos, series o simplemente leer, es una de esas pantallas que te recuerdan que el precio no siempre define la experiencia. Y además es ultrabrillante, así que no hay drama al usarlo bajo el sol.

En fotografía, el combo de 50 MP con OIS + ultra gran angular de 8 MP + frontal de 20 MP cumple más de lo esperado. No es un “móvil camera-lover”, pero sí uno de esos teléfonos que hacen buenas fotos sin que tengas que pelearte con nada. Color natural, buena nitidez y un modo noche que sorprende cuando te acuerdas del precio.

Pero la estrella silenciosa es la batería: 6.500 mAh con carga rápida de 90 W. Traducido: día y medio real sin pensar en enchufes y cargas completas en un rato. Y si te quedas tirado, tiene carga inversa para revivir otros dispositivos. No puedes pedirle más a un móvil que viaja contigo.

A nivel extra, suma NFC, Wi-Fi 7, IP68, parlantes duales, HyperOS 2 y sensor de huellas en pantalla. Es decir: prácticamente todo lo que le pedirías a un gama alta, pero sin hipotecarte.

