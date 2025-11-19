El regreso del rey: el Xiaomi 15T hunde su precio y se coloca otra vez en lo más alto de la gama media

El Xiaomi 15T vuelve a hacer lo que mejor se le da: romper el mercado. Un móvil con pantalla de 6,83" a 120 Hz, cámara Leica Summilux, batería de 5.500 mAh y el solvente Dimensity 8400-Ultra debería rondar los 500 euros, que es su precio habitual. Pero el 11.11 de AliExpress lo deja en 369 euros usando el código ESSAE60, devolviéndolo al trono que Xiaomi ha ocupado tantas veces en la gama media-premium.

Un gama media con alma de flagship (y sí, se nota desde el primer día)

Xiaomi 15T Xiaomi

Lo interesante del 15T no es una sola característica, sino cómo todo encaja. Es ese típico móvil que, sin costar lo que un buque insignia, te da una experiencia muy cercana. La pantalla es enorme, brillante, rápida y perfecta para los que ven vídeos o juegan a diario: 6,83 pulgadas, 120 Hz y un nivel de respuesta que hace que cualquier interfaz parezca mantequilla.

El procesador Dimensity 8400-Ultra está siendo la sorpresa del año. No calienta, mueve apps pesadas sin despeinarse y aguanta multitarea real sin cerrar nada. Perfecto para quien trabaja con el móvil… y para quien lo exprime en juegos.

La colaboración con Leica vuelve a marcar la diferencia. El sensor principal de 50 MP rinde especialmente bien de noche, y los modos Leica son de esos que disfrutas porque realmente cambian la estética de la foto sin parecer filtros baratos. En redes sociales, las imágenes salen listas para publicar.

Y la batería: 5.500 mAh dan para mucho. Si haces un uso normal, olvídate del cargador todo el día. Si lo exprimes, la carga rápida de 67 W te saca de cualquier apuro en minutos. Es de esos móviles que no te obligan a estar pendiente del porcentaje.

En conjunto, el 15T vuelve a ser ese smartphone redondo que Xiaomi lanza cada cierto tiempo para recordarnos por qué domina la gama media. Y a este precio, es casi insultante para la competencia.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.