La baliza V16 que será obligatoria y que, contra todo pronóstico, sigue siendo la más barata

La cuenta atrás para 2026 está poniendo a muchas balizas V16 por las nubes, pero esta con geolocalización DGT 3.0 sigue costando poco más de 20 euros con los códigos ESAE03 o AEES03 en AliExpress, mientras en Carrefour o Amazon no bajan de los 30-40 euros. Y sí: trae SIM, datos pagados hasta 2038 y homologación oficial. Un combo que, sinceramente, a este precio parece un error de catálogo.

Por qué esta V16 se ha convertido en el secreto mejor guardado (y no solo por el precio)

Baliza V16 AliExpress AliExpress

Lo primero que sorprende al probarla es que no hace lo típico de este tipo de dispositivos: complicar la vida. La colocas en el techo, se enciende, emite la luz de 360° y automáticamente envía tu posición a la DGT gracias a la eSIM incluida. Sin registros, sin apps, sin cuotas. Para un producto pensado para emergencias, es justo lo que uno necesita: cero fricción.

Otro punto que la convierte en una opción sensata es su sistema de tres indicadores LED. Las balizas parecen simples, pero muchas no te dicen si realmente están conectadas o si el GPS está funcionando. Aquí lo ves todo: conexión NB-IoT activa, posición enviada y batería lista. Es la tranquilidad que te gustaría tener si te toca parar en un arcén mientras llueve o es de noche.

También ayuda que venga con los certificados que exige la DGT —incluido el IDIADA— y que ya esté lista para ser legal cuando llegue el 1 de enero de 2026. No es “compatible”: es homologada, que no es lo mismo. Y la luz es potente, visible a más de un kilómetro, con resistencia al viento y clasificación IP54 para soportar agua sin dramas.

Por último, está el detalle que muchos pasan por alto: funciona con tres pilas AA (incluidas). Puede parecer poca cosa, pero garantiza que siga operativa aunque la tengas olvidada un año entero en la guantera. Y si quieres ir un paso más allá, admite alimentación directa con cable para no depender nunca de baterías.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.