El reloj automático con corazón Seiko que muchos confunden con uno de alta gama y cuesta menos de 60 euros

Los aficionados a la relojería saben que hay modelos capaces de ofrecer una experiencia muy superior al precio que marcan. Es lo que ocurre con el Pagani Design PD-1664, un reloj que por menos de 60€ combina un movimiento japonés Seiko VK63, cristal de zafiro y una estética que recuerda a piezas de alta gama. Una opción que cada vez gana más adeptos en foros y comunidades de coleccionistas.

Un diseño con guiños a la relojería clásica

Pagani PD-1664 AliExpress AliExpress

Con una caja de 40 mm y 12 mm de grosor, el PD-1664 mantiene unas proporciones equilibradas que lo hacen cómodo en muñecas de diferentes tamaños. Su correa de caucho le aporta ligereza y resistencia, mientras que el bisel taquimétrico y el cristal de zafiro sintético añaden ese toque de solidez que muchos asocian a relojes mucho más caros.

En el interior late un movimiento Seiko VK63, un cronógrafo híbrido de cuarzo-mecánico muy apreciado por su precisión y fiabilidad. Este “corazón Seiko” garantiza que el reloj no solo luzca bien, sino que también cumpla en el día a día con una exactitud que otros modelos automáticos de gama superior no siempre aseguran.

El reloj viene acompañado de caja original, manual y tarjeta de garantía, reforzando la sensación de producto cuidado. Su resistencia al agua lo hace adecuado para un uso cotidiano sin preocupaciones, y con apenas 95 gramos de peso resulta cómodo incluso en jornadas largas.

El Pagani Design PD-1664 se ha ganado el apodo de “el reloj de menos de 60€ que parece de 600€”. Una alternativa perfecta para quienes disfrutan de la estética y la mecánica relojera sin necesidad de invertir en un modelo de lujo.

