Un Samsung Galaxy A56 5G con descuentazo que rompe la lógica: cuesta menos que el A55

Normalmente, cuando sale un nuevo modelo de smartphone, el anterior baja de precio. Sin embargo, con el Samsung Galaxy A56 5G ha ocurrido justo lo contrario: hoy puede encontrarse por bastante menos de lo que cuesta el A55, que ronda los 320€. Esta situación lo convierte en una de las compras más llamativas dentro de la gama media de 2025.

Pantalla fluida y diseño con sello Samsung

Samsung Galaxy A56 5G AliExpress AliExpress

El Galaxy A56 mantiene la fórmula que ha convertido a la serie A en una de las más vendidas: una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas con refresco de 120 Hz, colores vivos y fluidez ideal tanto para redes sociales como para series o juegos. Su certificación IP67 lo hace resistente al agua y al polvo, un detalle que no siempre se ve en móviles de este rango de precio.

En fotografía, Samsung apuesta por una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS), lo que mejora tanto las capturas nocturnas como los vídeos en movimiento. A esto se suma una batería de 5.000 mAh, suficiente para llegar sin problema al final del día, con carga rápida para recuperar energía en menos tiempo.

El modelo está disponible en dos configuraciones: 128 GB con 8 GB de RAM (versión Oriente Medio) y 256 GB con 8 GB de RAM (versión Taiwán). La única diferencia relevante es que la versión taiwanesa no admite eSIM, aunque ambas funcionan perfectamente en España con tarjetas Nano-SIM.

El Galaxy A56 5G es un ejemplo claro de cómo la gama media de Samsung se ha sofisticado: mantiene el diseño premium de la marca, incorpora detalles propios de móviles más caros y ahora, con esta rebaja inesperada, se coloca como una alternativa muy sensata frente al A55.

