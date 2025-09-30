El reloj Lacoste que evoca el estilo impecable de Djokovic y ahora puedes llevar por mucho menos de lo que imaginas

Sobrio refinado y con un punto deportivo: así es el reloj analógico de cuarzo Lacoste Everett, una pieza que refleja el estilo inconfundible de la firma francesa. Su esfera verde con efecto rayo de sol aporta un toque sofisticado y contemporáneo, mientras que la correa de cuero negra garantiza comodidad y versatilidad para el día a día.

La caja de 40 mm de diámetro y 10 mm de grosor lo convierte en un reloj equilibrado, ni demasiado grande ni excesivamente discreto, perfecto para acompañar tanto looks de oficina como outfits más relajados. Además, gracias a la oferta de Amazon, ahora puede conseguirse con un 20% de descuento, quedándose en 83,50€.

Funcionalidad y estilo en la muñeca

Lacoste Everett Amazon Amazon

Más allá del diseño, este Lacoste destaca por su movimiento de cuarzo de tres manecillas con función de fecha, lo que lo hace tan práctico como elegante. Su resistencia al agua de 5 ATM permite usarlo sin preocupaciones en la ducha o incluso al nadar, aunque no está diseñado para el buceo en aguas profundas.

La combinación de materiales de calidad y un estilo versátil lo convierte en un accesorio atemporal, de esos que se convierten en parte del look diario sin esfuerzo. Es, en definitiva, una manera de llevar la elegancia deportiva de Lacoste siempre a mano… o mejor dicho, siempre en la muñeca.

El Lacoste Everett es el ejemplo perfecto de cómo un reloj puede equilibrar practicidad y sofisticación. Y con la rebaja actual en Amazon, es una oportunidad difícil de ignorar para quienes buscan estilo de marca a un precio más accesible.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.