Acceso

De compras

Braun

Un solo gesto para una piel suave, limpia y sin vello: Braun FaceSpa es el aliado diario que muchas mujeres ya han incorporado a su rutina

Depila, limpia y revitaliza el rostro con precisión: el Braun FaceSpa 810 baja un 44%

Braun FaceSpa 810
Un solo gesto para una piel suave, limpia y sin vello: Braun FaceSpa es el aliado diario que muchas mujeres ya han incorporado a su rutinaGoogleGoogle
Marina Ros
Creada:
Última actualización:

Hay productos que simplifican tanto la rutina que se vuelven imprescindibles. El Braun FaceSpa 810 es uno de ellos: un pequeño dispositivo que depila el vello facial desde la raíz y limpia los poros en profundidad, todo con un solo cabezal intercambiable.

Su diseño ergonómico y su precisión lo hacen perfecto para mantener la piel suave y fresca sin pasar por el salón de belleza, adaptándose a cualquier tipo de piel.

Con el 44% de descuento actual (38,99 € en Amazon), es el momento ideal para probar un gadget que combina tecnología, practicidad y bienestar en un solo gesto.

Depilación precisa + limpieza profunda: dos funciones en un solo dispositivo

Braun FaceSpa 810
Braun FaceSpa 810AmazonAmazon

Incluye un cabezal depilador de alta precisión, capaz de eliminar incluso el vello más fino del labio superior, barbilla o cejas. Su sistema de pinzas microoscilantes realiza hasta 200 movimientos por segundo, dejando la piel suave durante semanas y sin irritaciones.

El cepillo facial intercambiable exfolia suavemente, ayudando a limpiar los poros y eliminar restos de maquillaje o grasa. En conjunto, ambos accesorios transforman la rutina diaria en un ritual de cuidado que mejora la textura y la luminosidad del rostro con pocos minutos de uso.

Además, funciona con pilas (incluye dos adicionales) y es resistente al agua, por lo que puede usarse incluso en la ducha.

Ideal para pieles sensibles y para quienes buscan resultados duraderos

Una de las ventajas del FaceSpa es su suavidad en el tratamiento: no tira, no corta y es más preciso que una pinza manual. Está diseñado para minimizar el enrojecimiento y dejar la piel calmada y limpia al instante.
Por eso, muchas usuarias lo han incorporado a su rutina semanal como una alternativa cómoda y eficaz a los métodos tradicionales.

Por menos de 40 €, ofrece dos funciones que normalmente requieren dos dispositivos distintos, y con la calidad de Braun, una de las marcas más reconocidas en cuidado personal.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas