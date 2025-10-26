El reloj Lotus de acero 316L y cronógrafo que ahora está a mitad de precio: elegante, resistente y con presencia

Hay relojes que destacan por su tamaño, otros por su discreción, y luego están los que simplemente transmiten presencia sin necesitar nada más. El Lotus Chrono 18977/2 pertenece a esa categoría: un modelo pensado para acompañar en el día a día con la misma naturalidad con la que encaja en una ocasión especial.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Su diseño en acero inoxidable 316L, el mismo material que se utiliza en joyería y relojería de gama alta, garantiza resistencia frente al paso del tiempo y un brillo sobrio que no se apaga.

Con un 50% de descuento (ahora a 99 € en Amazon), es una de las oportunidades más atractivas para hacerse con un reloj de estética premium sin pagar el precio de una marca de lujo.

Cronógrafo funcional, materiales de primera y diseño atemporal

Lotus Chrono 18977/2 Amazon Amazon

El Lotus 18977/2 combina estilo deportivo y elegancia clásica. Su caja de acero 316L —también conocido como “acero quirúrgico”— ofrece una resistencia superior frente a golpes y arañazos, mientras que su correa metálica del mismo material asegura comodidad y durabilidad.

El cronógrafo multifunción permite medir tiempos con precisión, e incluye indicador de fecha y segundero independiente, aportando un toque técnico sin complicar el diseño. El contraste entre la esfera oscura y los marcadores plateados refuerza la legibilidad y el aire sobrio del conjunto.

En la muñeca, transmite peso justo, presencia y equilibrio, tres cualidades que convierten un reloj en una pieza de fondo de armario más que en un simple accesorio.

El tipo de reloj que encaja igual con traje o con vaqueros

Uno de los puntos fuertes de este modelo es su versatilidad estética. Funciona tan bien con un traje como con un conjunto informal, y su construcción en acero le da un aire sofisticado pero resistente, pensado para durar años sin perder estilo.

A diferencia de otros relojes metálicos más pesados o brillantes, el Lotus Chrono mantiene una línea limpia y contemporánea, ideal para quienes buscan un reloj de diario con presencia, pero sin excesos.

Por menos de 100 €, cuesta encontrar un modelo que ofrezca esta combinación de diseño, materiales y fiabilidad.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.