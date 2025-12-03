No es solo una impresora: es el regalo que convierte fotos digitales en recuerdos que pasan de generación en generación

En En cada familia hay cientos de fotos que se quedan para siempre en el móvil: cumpleaños, viajes, reuniones, momentos que merecen algo más que un carrete digital que nadie vuelve a revisar. Por eso esta KODAK Dock Plus 4PASS, ahora por 159,99€ tras un 30% de descuento, está gustando tanto para regalar. No es solo una impresora: es una manera de transformar imágenes en papel de calidad, listas para álbumes, marcos o para regalar a quienes más quieres.

Qué hace especial a esta impresora y por qué se está convirtiendo en un regalo tan emocional

La impresión 4PASS es el primer motivo por el que destaca. Usa un sistema de sublimación térmica que imprime en cuatro capas, sellando la foto con una lámina protectora que evita decoloración, huellas y humedad. El resultado tiene ese acabado brillante clásico de las fotos de laboratorio, pero hecho desde casa.

El tamaño 10×15 cm es otro acierto: no son mini-fotos de bolsillo, sino impresiones de tamaño estándar, perfectas para álbumes tradicionales. Y el procesado es rápido: en menos de un minuto, la foto pasa del móvil al papel, lista para guardar o regalar.

La base Dock simplifica todavía más el proceso. Basta con colocar el móvil encima o conectarlo por cable, y la impresora se encarga del resto. También funciona vía Bluetooth, lo que permite imprimir desde el sofá, desde una fiesta familiar o incluso dejar que todos participen eligiendo fotos desde sus propios móviles.

El pack incluye 40 hojas, un detalle muy práctico porque permite empezar a imprimir desde el primer día sin gastos adicionales. Para un regalo, es justo lo que hace falta para que la experiencia sea completa.

Para quién es ideal y cómo puede recuperar momentos que estaban olvidados

Esta impresora encaja muy bien con personas que valoran los recuerdos físicos: padres que quieren recopilar la infancia de sus hijos, parejas que buscan imprimir fotos de viajes, familias que quieren renovar marcos o quienes disfrutan creando álbumes y regalos personalizados.

También es un regalo perfecto para abuelos, que muchas veces no usan galerías digitales pero aprecian tener las fotos en la mano. Y, para quienes disfrutan decorando su casa, imprimir varias imágenes en tamaño 10×15 permite crear murales, collage o rincones personales que cambian por completo la sensación de un espacio.

Imprimir desde el móvil también ayuda a ordenar y seleccionar mejores momentos. Es esa sensación de recuperar fotos que parecían perdidas entre miles, darles un lugar y compartirlas con las personas que aparecen en ellas. En celebraciones familiares, incluso puede convertirse en una actividad divertida: imprimir al instante fotos del día y repartirlas como recuerdo.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.