La tablet barata que sirve para todo: Android 14, 10 GB de RAM y por menos de 50 euros

Encontrar una tablet con Android 14, pantalla de 10 pulgadas y hasta 10 GB de RAM por menos de lo que cuesta una cena para dos no es habitual. La Teclast P30 se ha convertido en una de las más buscadas por quienes quieren algo sencillo pero funcional, y ahora se queda en 46,64€ aplicando el código ESCD07 en AliExpress.

Una opción sorprendente para lo que cuesta

Teclast P30 AliExpress AliExpress

La Teclast P30 no pretende competir con tablets de gama alta, pero sí ofrece lo necesario para cubrir tareas básicas: pantalla IPS de 10,1 pulgadas con resolución HD, procesador de ocho núcleos y conectividad Wi-Fi 6 para navegar con fluidez. Su batería de 6000 mAh asegura entre 6 y 8 horas de uso, y aunque sus cámaras (5 MP trasera y 2 MP frontal) son modestas, cumplen en videollamadas o fotos puntuales.

Otro detalle importante es la memoria: parte de 4 GB físicos, pero suma 6 GB virtuales para alcanzar hasta 10 GB de RAM, con almacenamiento de 64 GB ampliable a 1 TB. Un conjunto más que suficiente para quienes buscan una herramienta práctica sin gastar demasiado.

¿Para quién es ideal esta tablet?

Para estudiantes que necesitan consultar apuntes y clases online.

que necesitan consultar apuntes y clases online. Para niños que quieren vídeos y juegos básicos sin riesgo de romper algo caro.

que quieren vídeos y juegos básicos sin riesgo de romper algo caro. Para viajes , como dispositivo ligero y barato con batería suficiente.

, como dispositivo ligero y barato con batería suficiente. Como segunda tablet en casa, para leer, navegar o ver series.

Con este precio, es difícil encontrar una alternativa que ofrezca más por menos. Una compra sencilla pero muy funcional para quienes solo necesitan lo básico.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.