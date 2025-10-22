Las tarifas de luz más baratas este otoño: así puedes ahorrar en la próxima factura

Con el otoño ya avanzado y el consumo eléctrico en aumento por la bajada de temperaturas, revisar la tarifa de luz puede marcar una diferencia importante en la factura de los próximos meses. Las compañías han vuelto a ajustar sus precios y hoy es posible encontrar tarifas por debajo de los 60€ mensuales para un consumo promedio, tanto en opciones de precio fijo como en planes con discriminación horaria.

En esta comparativa analizamos las tarifas de luz más baratas de octubre de 2025, clasificadas por tipo de tarifa. Si tu prioridad es la estabilidad, las de precio fijo te permitirán pagar prácticamente lo mismo cada mes. Si, por el contrario, puedes adaptar tu consumo a los horarios más baratos, las tarifas con tramos horarios ofrecen un ahorro adicional.

Tarifas de luz más baratas con precio fijo

Las tarifas de precio fijo mantienen el mismo coste por kilovatio hora (kWh) durante todo el día y suelen ser la mejor alternativa para quienes buscan previsibilidad en su factura. Son especialmente recomendables para hogares con un consumo estable o para quienes prefieren no depender de los cambios del mercado eléctrico.

Octopus – Relax

La tarifa Relax de Octopus lidera el ranking con un coste mensual estimado de 52,87€. Ofrece un precio de consumo de 0,1190€/kWh y una potencia de 2,85€/mes en punta y 0,81€/mes en llano. Es una tarifa sin permanencia, con contratación digital y condiciones claras, ideal para quienes buscan estabilidad sin ataduras.

Niba – Zen

Por 54,68€ al mes, la tarifa Zen de Niba ofrece un consumo de 0,1180€/kWh y potencia de 2,85€/mes en punta y 1,20€/mes en llano. Es una de las opciones más competitivas del mercado libre por su equilibrio entre precio y transparencia, y puede contratarse en minutos de forma online.

Naturgy – Tarifa por Uso

Naturgy mantiene su Tarifa por Uso en 56,11€ al mes, con un precio de consumo de 0,1191€/kWh y potencia de 3,24€/mes en punta y 1,02€/mes en llano. Permite contratar por teléfono y cuenta con el respaldo de una gran compañía, lo que aporta seguridad y atención personalizada.

Eni Plenitude – Fácil Luz

La tarifa Fácil Luz de Eni Plenitude tiene un coste medio de 56,71€ al mes, con 0,1191€/kWh y una potencia simétrica de 2,21€/mes en ambos tramos. No requiere permanencia y permite el pago mensual sin complicaciones. Es una alternativa sencilla para quienes buscan precios claros y una factura estable.

TotalEnergies – A tu aire luz siempre

TotalEnergies ofrece su tarifa A tu aire luz siempre con un coste fijo mensual de 57,99€, un precio de consumo de 0,1299€/kWh y una potencia de 2,31€/mes tanto en punta como en llano. Es una opción diseñada para quienes prefieren estabilidad total: el precio se mantiene durante todo el año, sin variaciones ni sorpresas en la factura.

Tarifas con discriminación horaria más baratas

Las tarifas con discriminación horaria aplican precios distintos según la franja del día. Resultan especialmente rentables para quienes concentran el consumo eléctrico por la noche o durante los fines de semana, cuando el precio por kWh es notablemente inferior.

Octopus – Tres

Con un coste mensual de 56,12€, la tarifa Tres de Octopus ofrece 0,1910€/kWh en punta, 0,1160€/kWh en llano y 0,079€/kWh en valle. La potencia es de 2,85€/mes en punta y 0,81€/mes en llano, y destaca por su simplicidad y la posibilidad de gestionar todo desde su app.

Niba – Tres

La tarifa Tres de Niba tiene un precio mensual de 58,17€, con 0,1950€/kWh en punta, 0,1170€/kWh en llano y 0,074€/kWh en valle. Su potencia es de 2,85€/mes en punta y 1,20€/mes en llano. Es una de las más atractivas para hogares que pueden concentrar su consumo en horario nocturno, dado su bajo coste durante la madrugada.

Naturgy – Tarifa Noche

Naturgy ofrece su Tarifa Noche por 59,10€ al mes, con precios de 0,1854€/kWh (punta), 0,1164€/kWh (llano) y 0,0823€/kWh (valle). La potencia es de 3,24€/mes en punta y 1,02€/mes en llano. Su respaldo como gran compañía y su facilidad de contratación telefónica la convierten en una opción sólida.

TotalEnergies – A tu aire luz programa Tu Ahorro

Por 60,98€ al mes, la tarifa A tu aire luz programa Tu Ahorro de TotalEnergies ofrece 0,18636€/kWh en punta, 0,1162€/kWh en llano y 0,0811€/kWh en valle. Con potencia de 2,079€/mes en ambos tramos, está pensada para quienes buscan un plan personalizable sin grandes variaciones mensuales.

Gana Energía – Tramos horarios

Gana Energía cierra el ranking con un coste mensual de 62,01€, y precios de 0,1680€/kWh en punta, 0,1052€/kWh en llano y 0,0810€/kWh en valle. Su potencia es de 3,82€/mes en punta y 1,48€/mes en llano. Destaca por su servicio de atención personalizado y su transparencia en las condiciones.

Qué tener en cuenta antes de cambiar de tarifa

Tarifas de luz baratas Google Google

Antes de decidirte por una nueva tarifa, revisa algunos factores que pueden condicionar el ahorro real:

Analiza tu consumo: comprueba tus hábitos para saber si te conviene una tarifa con discriminación horaria o una de precio fijo.

comprueba tus hábitos para saber si te conviene una tarifa con discriminación horaria o una de precio fijo. Evita los servicios innecesarios: algunas compañías añaden mantenimientos o seguros que pueden encarecer el coste mensual.

algunas compañías añaden mantenimientos o seguros que pueden encarecer el coste mensual. Revisa si hay permanencia: la mayoría de tarifas del mercado libre no la aplican, pero conviene confirmarlo antes de contratar.

la mayoría de tarifas del mercado libre no la aplican, pero conviene confirmarlo antes de contratar. Ajusta la potencia: un exceso de potencia contratada puede suponer un gasto fijo adicional cada mes sin necesidad.

Preguntas frecuentes sobre tarifas de luz

¿Cuál es la tarifa más barata este mes?

En octubre de 2025, la tarifa más barata es Octopus Relax, con un coste medio de 52,87€ al mes.

¿Puedo cambiar de compañía sin penalización?

Sí. Cambiar de comercializadora es gratuito y no implica cortes de suministro. El proceso suele completarse en menos de 10 días.

¿Las tarifas con discriminación horaria siempre son más baratas?

Solo si puedes concentrar al menos el 40% de tu consumo en horario valle o nocturno. En caso contrario, una tarifa fija puede ser más rentable.

¿Cada cuánto conviene revisar la tarifa?

Al menos una vez al año o siempre que cambien los precios de la energía. Las diferencias entre compañías pueden suponer más de 200€ anuales.

Claves para ahorrar en la factura de la luz

Comparar tarifas con frecuencia y adaptar el consumo a los horarios más baratos son las dos acciones que más impacto tienen en la factura. Además, pequeños gestos como reducir el consumo en horas punta o usar electrodomésticos eficientes pueden rebajar el gasto mensual sin necesidad de cambiar de compañía.

Revisar tu tarifa actual, ajustar la potencia y mantenerte informado te permitirá pagar solo por lo que realmente consumes y aprovechar las mejores ofertas de cada mes.

Fuente tarifas precio fijo: páginas de las comercializadoras y comparador de Kelisto. Ofertas con precio fijo para un consumo anual total de 2.540 kWh. Fecha de tarificación 8/10/2025. El perfil analizado es el de un consumidor medio según la CNMC, con una potencia contratada de 4,2 kW tanto para el tramo punta como para el tramo valle. Los precios incluyen el impuesto de la electricidad (5,11%), el IVA (21%), la financiación del bono social (0,31 euros al mes) y el alquiler del contador (9,72 euros al año). Los precios pueden cambiar según tus hábitos de consumo.