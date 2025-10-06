El truco para ahorrar en AliExpress: ahora por cada compra recibes dinero de vuelta

AliExpress arranca octubre con una batería de descuentos que van desde tecnología a productos para el hogar, bricolaje o motor, acompañados de cupones que rebajan aún más el precio final. Hoy y mañana la jugada es doblemente interesante porque, además, este mes te devuelve parte del dinero de tus compras.

Gracias a su alianza con Beruby, ahora por cada producto que compres en AliExpress recibes un 20% de su valor. Es decir, si gastas 100€ recibirás 20€ de vuelta y lo más atractivo es que la devolución se calcula por artículo y no sobre la cesta completa. Una campaña promocional pensada para que el ahorro se multiplique.

Para disfrutar de estos beneficios te dejamos el acceso directo a la promoción y un código de bienvenida que suma 1€ por registrarte y 3€ adicionales en tu primera compra:

Códigos de descuento activos hasta mañana (7 de octubre)

Antes de hablar de los productos concretos conviene recordar los cupones de AliExpress que se aplican en paralelo al cashback.

ESCD02: –2€ en compras mín. 15€

–2€ en compras mín. 15€ ESCD04: –4€ en compras mín. 29€

–4€ en compras mín. 29€ ESCD07: –7€ en compras mín. 49€

–7€ en compras mín. 49€ ESCD10: –10€ en compras mín. 69€

–10€ en compras mín. 69€ ESCD15: –15€ en compras mín. 109€

–15€ en compras mín. 109€ ESCD20: –20€ en compras mín. 159€

–20€ en compras mín. 159€ ESCD35: –35€ en compras mín. 279€

–35€ en compras mín. 279€ ESCD50: –50€ en compras mín. 389€

–50€ en compras mín. 389€ ESCD65: –65€ en compras mín. 529€

–65€ en compras mín. 529€ ESCD75: –75€ en compras mín. 659€

La combinación es sencilla: se aplica el cupón, se fija el precio final y sobre esa cantidad Beruby devuelve el 20% por artículo. El único límite es que el reembolso máximo por producto se queda en 23€.

Cómo activar el 20% de cashback en Beruby

La mecánica es sencilla: entras primero desde Beruby, activas el cashback de AliExpress, compras en la misma sesión y la devolución aparece en tu panel. Después, podrás retirarla por PayPal o transferencia cuando pase a confirmada. El interés real es que el cálculo se hace por artículo (no sobre la cesta), así que si llevas varios productos, sumas devoluciones. Importante: existe un límite por producto de 23€.

Pasos rápidos

Accede a la ficha de AliExpress dentro de Beruby y pulsa Activar .

. Regístrate gratis o inicia sesión.

o inicia sesión. Finaliza la compra sin salir de la sesión (evita extensiones que bloqueen cookies y comparadores abiertos).

(evita extensiones que bloqueen cookies y comparadores abiertos). Revisa en tu panel la devolución pendiente y el plazo estimado de confirmación.

Cuatro ejemplos para conseguir el máximo de cashback en AliExpress

Cálculos con el 20% por artículo sobre el precio final. Si la cifra supera el límite por producto, la devolución se queda en 23€ según T&C de Beruby. Los precios pueden moverse; valida el importe al pagar.

Samsung Galaxy Watch7

Samsung Galaxy Watch7 aliexpress aliexpress

Este smartwatch combina diseño en titanio, resistencia al agua y GPS de doble frecuencia que lo hace muy fiable al correr. Con el cupón ESCD07 queda en 122,63€, lo que significa que Beruby devuelve unos 24,5€, aunque el reembolso se ajusta al máximo permitido y se queda en 23€. Una cifra nada despreciable para un accesorio de este nivel.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G Xiaomi

Un móvil que baja de 274,86€ a 184,16€ en campaña y que añade pantalla AMOLED a 120Hz, cámara de 200 megapíxeles y NFC. Sobre ese importe, el 20% equivaldría a unos 36,8€, pero de nuevo el tope de la promoción lo fija en 23€. En definitiva, el precio real baja de forma sensible si sumamos rebaja, descuento y devolución.

Teclast T60 Plus

Teclast T60 Plus aliexpress aliexpress

Una tablet de 12 pulgadas con pantalla 2K a 90Hz que resulta práctica para ocio y trabajo ligero. Con el cupón ESCD07 se queda en 123,88€, lo que supondría casi 25€ de cashback, pero la devolución efectiva es de 23€. Una oportunidad para hacerse con un dispositivo versátil a precio ajustado.

HUAWEI Watch GT 5

HUAWEI Watch GT 5 Amazon Amazon

Un reloj con batería que llega a las dos semanas, mapas integrados y compatibilidad tanto con iOS como con Android. Su precio baja a 143,40€ con el cupón ESCD07. El 20% serían 28,6€, pero el reembolso alcanza el tope y se sitúa en 23€. Para quien busca autonomía y funciones deportivas, es una compra con retorno inmediato.

Hasta mañana, 7 de octubre, AliExpress suma a sus descuentos habituales la devolución de un 20% en cada artículo gracias a Beruby. No se trata de cupones escondidos ni de condiciones imposibles, sino de un proceso que cualquiera puede activar en minutos. El calendario es corto y la promoción tiene tope por producto, pero encaja perfectamente para quien ya estaba pensando en renovar reloj, móvil o tablet. Dos días en los que comprar es gastar… y recuperar.

