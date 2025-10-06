Acceso

El truco para ahorrar en AliExpress: ahora por cada compra recibes dinero de vuelta

Así puedes llevarte un 20% de vuelta en cada compra, además de los descuentos y cupones ya habituales

AliExpress
El truco para ahorrar en AliExpress: ahora por cada compra recibes dinero de vueltaGoogleGoogle
Marina Ros
AliExpress arranca octubre con una batería de descuentos que van desde tecnología a productos para el hogar, bricolaje o motor, acompañados de cupones que rebajan aún más el precio final. Hoy y mañana la jugada es doblemente interesante porque, además, este mes te devuelve parte del dinero de tus compras.

Gracias a su alianza con Beruby, ahora por cada producto que compres en AliExpress recibes un 20% de su valor. Es decir, si gastas 100€ recibirás 20€ de vuelta y lo más atractivo es que la devolución se calcula por artículo y no sobre la cesta completa. Una campaña promocional pensada para que el ahorro se multiplique.

Para disfrutar de estos beneficios te dejamos el acceso directo a la promoción y un código de bienvenida que suma 1€ por registrarte y 3€ adicionales en tu primera compra:

Códigos de descuento activos hasta mañana (7 de octubre)

Antes de hablar de los productos concretos conviene recordar los cupones de AliExpress que se aplican en paralelo al cashback.

  • ESCD02: –2€ en compras mín. 15€
  • ESCD04: –4€ en compras mín. 29€
  • ESCD07: –7€ en compras mín. 49€
  • ESCD10: –10€ en compras mín. 69€
  • ESCD15: –15€ en compras mín. 109€
  • ESCD20: –20€ en compras mín. 159€
  • ESCD35: –35€ en compras mín. 279€
  • ESCD50: –50€ en compras mín. 389€
  • ESCD65: –65€ en compras mín. 529€
  • ESCD75: –75€ en compras mín. 659€

La combinación es sencilla: se aplica el cupón, se fija el precio final y sobre esa cantidad Beruby devuelve el 20% por artículo. El único límite es que el reembolso máximo por producto se queda en 23€.

Cómo activar el 20% de cashback en Beruby

La mecánica es sencilla: entras primero desde Beruby, activas el cashback de AliExpress, compras en la misma sesión y la devolución aparece en tu panel. Después, podrás retirarla por PayPal o transferencia cuando pase a confirmada. El interés real es que el cálculo se hace por artículo (no sobre la cesta), así que si llevas varios productos, sumas devoluciones. Importante: existe un límite por producto de 23€.

Pasos rápidos

  • Accede a la ficha de AliExpress dentro de Beruby y pulsa Activar.
  • Regístrate gratis o inicia sesión.
  • Finaliza la compra sin salir de la sesión (evita extensiones que bloqueen cookies y comparadores abiertos).
  • Revisa en tu panel la devolución pendiente y el plazo estimado de confirmación.

Cuatro ejemplos para conseguir el máximo de cashback en AliExpress

Cálculos con el 20% por artículo sobre el precio final. Si la cifra supera el límite por producto, la devolución se queda en 23€ según T&C de Beruby. Los precios pueden moverse; valida el importe al pagar.

Samsung Galaxy Watch7

Samsung Galaxy Watch7
Samsung Galaxy Watch7aliexpressaliexpress

Este smartwatch combina diseño en titanio, resistencia al agua y GPS de doble frecuencia que lo hace muy fiable al correr. Con el cupón ESCD07 queda en 122,63€, lo que significa que Beruby devuelve unos 24,5€, aunque el reembolso se ajusta al máximo permitido y se queda en 23€. Una cifra nada despreciable para un accesorio de este nivel.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4GXiaomi

Un móvil que baja de 274,86€ a 184,16€ en campaña y que añade pantalla AMOLED a 120Hz, cámara de 200 megapíxeles y NFC. Sobre ese importe, el 20% equivaldría a unos 36,8€, pero de nuevo el tope de la promoción lo fija en 23€. En definitiva, el precio real baja de forma sensible si sumamos rebaja, descuento y devolución.

Teclast T60 Plus

Teclast T60 Plus
Teclast T60 Plusaliexpressaliexpress

Una tablet de 12 pulgadas con pantalla 2K a 90Hz que resulta práctica para ocio y trabajo ligero. Con el cupón ESCD07 se queda en 123,88€, lo que supondría casi 25€ de cashback, pero la devolución efectiva es de 23€. Una oportunidad para hacerse con un dispositivo versátil a precio ajustado.

HUAWEI Watch GT 5

HUAWEI Watch GT 5
HUAWEI Watch GT 5AmazonAmazon

Un reloj con batería que llega a las dos semanas, mapas integrados y compatibilidad tanto con iOS como con Android. Su precio baja a 143,40€ con el cupón ESCD07. El 20% serían 28,6€, pero el reembolso alcanza el tope y se sitúa en 23€. Para quien busca autonomía y funciones deportivas, es una compra con retorno inmediato.

Hasta mañana, 7 de octubre, AliExpress suma a sus descuentos habituales la devolución de un 20% en cada artículo gracias a Beruby. No se trata de cupones escondidos ni de condiciones imposibles, sino de un proceso que cualquiera puede activar en minutos. El calendario es corto y la promoción tiene tope por producto, pero encaja perfectamente para quien ya estaba pensando en renovar reloj, móvil o tablet. Dos días en los que comprar es gastar… y recuperar.

