Las Vans Filmore son las zapatillas que más verás en la calle este año (y no solo entre skaters)

Seguro que te ha pasado: ves unas zapatillas que todo el mundo lleva, pero al probártelas entiendes por qué. Las Vans Filmore, ese modelo con alma skater y estética noventera, se han convertido en las favoritas tanto de quienes montan en tabla como de los que buscan un calzado versátil para el día a día.

Y no es solo cuestión de estilo: ahora mismo se pueden encontrar en Amazon por 33,95 € gracias a un 55% de descuento, una rebaja que las vuelve irresistibles si buscabas renovar calzado sin gastar demasiado.

Por qué las Vans Filmore no pasan de moda (y son mucho más que unas “zapatillas skater”)

Vans Filmore Amazon Amazon

Lo curioso de este modelo es que ha sabido reinventarse sin perder su esencia. Las Filmore mantienen la silueta clásica de las Vans Old Skool, con la icónica banda lateral y ese aire urbano que combina igual de bien con unos vaqueros que con un pantalón chino o incluso con falda.

La diferencia está en los detalles: la suela de caucho tipo waffle sigue garantizando agarre y resistencia, pero la amortiguación interior y los materiales actuales hacen que resulten más cómodas para caminar durante horas.

Quienes las usan destacan su comodidad inmediata —sin ese periodo de adaptación que tienen otros modelos— y la durabilidad del tejido, especialmente en la versión de lona reforzada. Son ligeras, transpirables y mantienen el pie firme sin apretar.

Por eso no sorprende verlas tanto en el asfalto como en la universidad o en la oficina informal. No hay que ser skater para apreciar su comodidad y su estilo limpio.

Cómo sacarles partido y por qué ahora es buen momento para comprarlas

Si hay algo que define a las Vans Filmore es su capacidad para adaptarse a cualquier estilo. Son el tipo de zapatillas que puedes usar con vaqueros, pantalones anchos o incluso vestidos, sin que desentonen.

En días de calor combinan con looks relajados, y en otoño funcionan con sudaderas o chaquetas vaqueras. Esa versatilidad urbana explica por qué se ven tanto en la calle: quedan bien sin esfuerzo.

Además, con el 55% de descuento actual en Amazon, es difícil encontrar una alternativa con una relación calidad-precio similar.

Si te atraen las zapatillas con diseño clásico pero quieres algo cómodo y duradero, este modelo es una apuesta segura. Y con ese precio, cuesta resistirse a probarlas.

Un básico atemporal que se cuela en todos los armarios

Puede que empezaran en el mundo del skate, pero las Vans Filmore llevan tiempo conquistando el terreno de lo cotidiano. Si buscas unas zapatillas cómodas, con estilo y capaces de resistir el trote diario, es fácil entender por qué se ven por todas partes.

Y más aún cuando están a mitad de precio.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.