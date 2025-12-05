Desde WAH Show hasta entradas para la Warner: los mejores planes con descuento para regalar esta Navidad

Estas Navidades, cada vez más personas están apostando por regalar planes diferentes en lugar de objetos materiales. Y no es casualidad: lo material termina perdiéndose, rompiéndose o quedándose en un cajón… pero los recuerdos de una experiencia permanecen para siempre, sobre todo cuando se trata de algo especial y distinto.

La Razón, a través de Mi Ofertón, ofrece este año una selección de ideas únicas con descuentos irresistibles para que regalar experiencias sea más fácil y accesible que nunca. Desde actividades llenas de adrenalina hasta espectáculos y entradas a los mejores parques de Madrid, las opciones son para todos los gustos y edades.

Si quieres un regalo original y emocionante, aquí tienes algunos planes perfectos para hacer en Madrid esta Navidad.

Tiro con arco en Las Rozas: una aventura para dos o cuatro

Para quienes buscan un plan distinto, activo y con un toque medieval, el tiro con arco es una de las opciones más divertidas de la temporada. Ideal para parejas, amigos o familias que quieran probar una actividad diferente, en Las Rozas encontrarás sesiones para dos o para cuatro personas con grandes descuentos estas fiestas.

Tiro con arco para dos: 25 € (20 € con código MIOFERTON2025)

Tiro con arco para cuatro: 37,50 € (30 € con código MIOFERTON2025)

Un plan perfecto para desconectar, competir y vivir una experiencia original a pocos minutos del centro de Madrid.

Hachazo para dos: libera adrenalina en una experiencia única

Si buscas algo realmente distinto, el lanzamiento de hachas es uno de los planes más rompedores que puedes regalar. Durante la actividad, un monitor enseña técnicas básicas y se generan desafíos entre los participantes. Es divertido, desestresante y totalmente inolvidable.

Hachazo para dos en Las Rozas: 25 € (20 € con código MIOFERTON2025)

Ideal para quienes disfrutan de retos o quieren probar algo completamente nuevo.

WAH Show: la experiencia musical y gastronómica más impactante de Madrid

Si te apetece regalar un espectáculo diferente a todos, WAH Madrid combina música, performance y gastronomía en un show inmersivo que ya es un referente en la ciudad. Este año puedes acceder a una oferta especial que incluye suscripción anual a La Razón + experiencia doble en WAH a un precio irrepetible.

WAH Show Madrid: Haz que el Día del Padre sea inolvidable WAH

Suscripción + experiencia doble en WAH Show: 62,50 € (50 € con código MIOFERTON2025)

Un plan premium, perfecto para quienes buscan un regalo sorprendente y memorable.

Faunia, Zoo, Warner y más: planes familiares con entradas incluidas

Para familias o para quienes buscan actividades navideñas con niños, este año destacan las suscripciones a La Razón que incluyen entradas gratuitas a los principales parques de ocio de Madrid:

4 entradas a Faunia con suscripción de 6 meses (39,95 € → 31,96 € con código)

4 entradas al Zoo con suscripción de 6 meses (39,95 € → 31,96 € con código)

4 entradas a Atlantis Aquarium (39,95 € → 31,96 € con código)

4 entradas al Parque de Atracciones con suscripción anual (49,95 € → 39,96 € con código)

4 entradas a la Warner con suscripción anual (49,95 € → 39,96 € con código)

Escape rooms: emoción garantizada para Navidad

Los escape rooms siguen siendo una de las actividades estrella para regalar en grupo. En Madrid destacan experiencias inmersivas como:

No Respires – Classic Escape Room (43,75 € → 35 € con código)

Proyecto Secreto – Torrenigma (55 € → 44 € con código)

Perfectos para quienes disfrutan de la tensión, los acertijos y el trabajo en equipo.

Este año, más que nunca, regalar un plan puede ser el detalle que marque la diferencia. Las experiencias unen, sorprenden y se recuerdan mucho más que cualquier objeto. Ya sea una aventura de tiro con arco, un espectáculo musical o una visita a un parque temático, Madrid ofrece opciones para todos los gustos —y con descuentos irresistibles para aprovechar estas fiestas—.