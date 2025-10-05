El Xiaomi que muchos llaman ganga: cámara Sony y 8 GB de RAM por menos de 150 euros

No todos los días se encuentra un móvil con especificaciones de gama media-alta por un precio que ronda lo que suelen costar terminales básicos. El POCO M7 Pro 5G está disponible en AliExpress por 142,19€ en su versión de 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna, una cifra que ha llamado la atención porque incluye características poco habituales en este rango de precio.

Su pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz asegura una experiencia fluida en juegos, redes sociales o simplemente al navegar. Pero lo que más está dando que hablar es su cámara trasera de 50 MP con sensor Sony y estabilización óptica (OIS), algo que normalmente solo se encuentra en móviles bastante más caros.

Rendimiento y autonomía pensados para el día a día

POCO M7 Pro 5G Xiaomi

Con sus 8 GB de RAM y procesador preparado para 5G, el dispositivo se mueve con soltura en multitarea, reproducciones en streaming o sesiones de gaming ligero. Además, al incorporar 256 GB de almacenamiento, evita la necesidad de borrar constantemente fotos, vídeos o aplicaciones.

La batería de 5110 mAh aguanta fácilmente la jornada completa e incluso algo más, y cuando toca cargar, la tecnología TurboCharge de 45 W permite recuperar energía en menos de una hora. Eso sí, conviene tener en cuenta que el cargador no viene incluido en la caja, algo habitual ya en varias gamas de Xiaomi.

Para quién es este “ganga phone”

El POCO M7 Pro 5G está especialmente recomendado para quienes buscan un móvil equilibrado: suficiente potencia, buena autonomía y una cámara que sorprende para su precio. Es una opción muy interesante para estudiantes, como teléfono principal para usuarios que priorizan relación calidad-precio o incluso como segundo móvil para viajes.

El detalle del NFC integrado añade comodidad en pagos móviles, completando un conjunto que pocos rivales pueden ofrecer por menos de 150 euros. No es casualidad que muchos lo estén señalando como una de las compras más inteligentes en este rango.

