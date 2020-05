Ribó hace un llamamiento a la sociedad para participar en la “reconstrucción” de Valencia

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha anunciado que este viernes, en un pleno extraordinario, se aprobará la creación de la Comisión de Reconstrucción tras la crisis generada por la pandemia de la Covid-19 y ha hecho un llamamiento a la participación de toda la sociedad civil para determinar prioridades.

En una comparecencia celebrada en la plaza del Ayuntamiento, donde este lunes se han iniciado las obras de peatonalización, Ribó ha llamado a la contribución de las entidades públicas y privadas, sectores empresariales, sindicatos, universidades, representantes vecinales y entidades sociales de todo tipo, así como las grandes instituciones, para configurar la nueva realidad de Valencia.

"Hemos de cambiar muchas cosas", ha sentenciado Ribó, quien ha añadido que han de "trabajar de forma conjunta para conseguir una ciudad más saludable y con más espacios públicos, una ciudad que piense en las personas y que piense en el desarrollo en términos de sostenibilidad".

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el gobierno municipal ha estado trabajando estas semanas sobre un documento de trabajo global, que se asienta sobre cuatro ejes fundamentales: la recuperación sanitaria, la recuperación económica, la acción social, y el impulso a la innovación.

"Todos esperamos que la humanidad disponga de una vacuna contra el coronavirus cuanto antes. Mientras tanto, me ocupa y me preocupa la València del día después", ha sostenido y ha incidido que "València no va a ser la misma ciudad".

Por eso, ha apostado por "aprovechar todo lo bueno para que se convierta en una oportunidad y certeza, y una es, precisamente, la recuperación de este espacio", en relación a la plaza del Ayuntamiento.

La vicealcaldesa, Sandra Gómez, que ha comparecido junto a Ribó y el vicealcalde Sergi Campillo, ha señalado que este plan “no” quieren “hacerlo solos sino con toda la sociedad, por eso queremos invitar a todas las entidades para decidir esa Valencia postcrisis y evitar los errores del pasado como la en la crisis de 2008”.

Entre los aspectos que incluye el documento que servirá de hoja de ruta a la comisión se plantean medidas como la promoción del espacio público, con ampliación de aceras y recuperación de plazas para los peatones, en el centro y en los barrios y potenciar la bicicleta como medio de transporte seguro y la apertura de parques y playas como espacios dinámicos en condiciones de seguridad.

Igualmente, se propone un nuevo plan de acción para reducir la contaminación atmosférica y una gran inversión pública en infraestructura verde, en coordinación con los programas de financiación estatal, y como forma de impulsar la economía.

También hay nuevas ayudas al comercio de proximidad, autónomos y pymes como complemento de los planes estatales; apoyo a las empresas en su adaptación a las nuevas normas de seguridad frente a los contagios; una nueva concepción del turismo asentado sobre la nueva realidad; y un plan de licencias exprés.

Asimismo el refuerzo de la Smart City mediante la gestión inteligente de los datos relacionados con la pandemia para optimizar la toma de decisiones; nuevas bonificaciones en la vivienda pública y ampliación de la vivienda de gestión pública; y un refuerzo de los derechos sociales para canalizar las demandas del Ingreso Mínimo Vital / Renta Garantizada de Ciudadanía; atención a personas mayores y a los programas actuales de igualdad y contra la violencia género.

La creación de la Comisión de Reconstrucción, propuesta al Pleno por el equipo de gobierno, obtuvo el respaldo de prácticamente la totalidad del quorum (12 de 13 concejales) y en palabras del alcalde, elaborará un plan de reconstrucción “basado en el consenso y en la colaboración de toda la diversidad social de la ciudad”.