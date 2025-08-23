Opinión
Fuego sicario y exoplaneta
En mi fuero interno deseo hacer caso a Arde Bogotá y abandonar la Tierra y emprender rumbo a 571-/9A; en el vacío no hay maldad
Mi primer libro de referencia fue el diccionario de la Real Academia Española. Presidía la estantería de la casa de mis padres en un tamaño XXL, y, cuando empecé a usarlo, pesaba más que una servidora. Cada vez que recurro a él -en su versión digital o en los dos tomos tamaño bolsillo que reinan en la librería de mi salón- abro mentalmente el tomo gigante de la RAE y sonrío. Luego busco el significado de la palabra colonizar y escojo la segunda acepción, léase, fijar en un terreno la morada de sus cultivadores. Y escucho la canción «Exoplaneta», ese lugar imaginario que los cartageneros del grupo Arde Bogotá quieren colonizar. Y que está fuera del sistema solar.
En mi fuero interno deseo hacer caso a Arde Bogotá y abandonar la Tierra y emprender rumbo a 571-/9A. Entre otras razones porque en «en el vacío no hay maldad» y porque allí no se han inventado «los problemas del futuro y la ansiedad». Y me vienen a la mente las imágenes del verano de los niños muriéndose de hambre en Gaza, con las costillas atravesando su piel; del fuego sicario que asedia media España y de la otra media también ardiendo en llamas, en sentido figurado, por el calor.
Y con un nudo en la garganta miro el calendario. Y caigo en la cuenta de que el otoño tiene por costumbre suceder al verano y de que en octubre se cumple un año de la dana que partió en dos nuestra querida región. Y el sufrimiento y dolor se apoderan de mí.
Sin duda, los extremos del clima matan y, tras un verano de temperaturas superiores a los 45 grados en la Comunidad Valenciana podemos tener un otoño de danas. Ya sabemos que la temperatura del mar -que está disparada- es su gasolina.
Pues eso, que en el vacío no hay maldad y que colonizar 571-/9A es el viaje perfecto para el otoño. Y con la sabiduría de las canciones de Arde Bogotá de banda sonora.
