Las tormentas dejan 65 litros por metro cuadrado en Agres (Alicante) y rachas de hasta 80 kilómetros por hora en Ontinyent

Las tormentas que han afectado durante la tarde de este viernes a la Comunitat Valenciana han dejado acumulados de 65,4 litros por metro cuadrado en el municipio alicantino de Agres, y rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en Ontinyent (Valencia), donde se ha producido un "reventón húmedo".

El interior sur de la provincia de Valencia ha estado hasta las 17 horas en alerta naranja por lluvias y tormentas, que después se ha rebajado a nivel amarillo.

Durante el tiempo que ha durado el aviso naranja, se han producido algunas tormentas, que en el caso de la localidad de Ontinyent, que celebra sus fiestas de Moros y Cristianos, declaradas de Interés Turístico Internacional, han dejado fuertes rachas de viento locales, lluvias y granizo.

'Reventón húmedo' en Ontinyent

En concreto, en esta localidad se ha producido un 'reventón húmedo' que ha provocado una fuerte granizada y ráfagas de viento de 80 kilómetros por hora, según Meteontinyent, miembro de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

La temperatura en esta localidad del interior de Valencia ha descendido hasta los 15,4 grados, la más baja en Ontinyent desde el 6 junio, ha destacado Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según ha informado el Centro de Emergencias de la Generalitat, este 'reventón húmedo' ha obligado a movilizar dotaciones de Consorcio Provincial de Bomberos para atender desprendimientos de cubierta en el techo de un supermercado en el polígono El Pla y en naves industriales, así como caída de árboles.

El 112 ha gestionando también seis incidentes relacionados por achiques, desprendimientos y daños en inmuebles, aunque ninguna de estas incidencias ha afectado a la celebración de las fiestas, que han continuado con el programa previsto, que incluía esta tarde la Entrada de Moros y Cristianos.

Además, se ha registrado una incidencia por desprendimientos en la CV-390 a la altura de Tuejar (Valencia), y el Centro de Emergencias ha recibido 42 llamadas y gestionado 30 incidentes relacionados con el episodio desde las 13.00 horas.

El episodio de lluvias ha dejado 65,4 litros por metro cuadrado en Agres; 43,2 en Ayora; 41,3 en Zarra, 34,6 en Ontinyent; 22 en Muro de Alcoi; 18,8 en Teresa de Cofrentes o 18,6 en Enguera, según los registros de Aemet.

Todas las tormentas se han disipado a esta hora y solo queda algún chubasco débil en el interior norte de Valencia y restos de las nubes de las tormentas de la tarde, han señalado las mismas fuentes.

Avisos activos

En estos momentos se mantiene, hasta las 22 horas, el aviso naranja por tormentas con probable granizo en el interior norte de la provincia de Valencia.

También el nivel amarillo por lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en el litoral norte y todo el interior de Alicante; el litoral sur y el sur de Castellón y el litoral de Valencia.

El mismo aviso, aunque por lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado, y localmente 40 l/m2, estará activo hasta las 22 horas en el interior de la provincia de Valencia.

Además, se ha activado el aviso amarillo por tormentas con probable granizo en el litoral norte y todo el interior de Alicante; el sur de Castellón y el interior sur y todo el litoral de la provincia de Valencia.

Para el sábado, se ha activado, a partir de las 14 horas, el aviso amarillo por lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado y tormentas en el interior de Castellón.

El aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona afectada se prevén tormentas fuertes, y dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual, según Aemet.