Detenidos dos hermanos especializados en el robo, falsificación y venta de vehículo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia Valencia a dos hombres de 48 y 51 años de edad, como presuntos autores de

un delito de tráfico ilícito de vehículos. Ambos son hermanos y sobre uno de ellos constaba una OEDE emitida por las autoridades polacas por tráfico de

drogas. Han sido recuperados dos vehículos robados e intervenidas placas de matrículas falsificadas, dispositivos de geolocalización y de clonación de llaves

entre otras herramientas empleadas para la comisión de estos delitos.

La investigación dio comienzo tras localizar en Xirivella (Valencia) un vehículo que había sido sustraído unas horas antes en la zona de El Saler (Valencia). El

coche se encontraba en una zona aislada y los agentes sospechaban que los presuntos autores pudieran trasladar el mismo a otro lugar para manipular los

elementos identificativos.

Los investigadores establecieron dispositivos de vigilancia que permitieron detectar que el pasado 8 de agosto el vehículo se desplazaba hasta una zona

agreste de Manises, por lo que, ante la sospecha de que fueran a alterar en ese momento los elementos del vehículo se aproximaron a ellos y al identificarse

como agentes de la autoridad ambos trataron de darse a la fuga. Pese a las dificultades lumínicas y orográficas los agentes lograron, tras una persecución,

detener a los dos individuos.

Una vez inspeccionada la zona se localizó una mochila abandonada por los autores en su huida, con sofisticadas herramientas para la sustracción de vehículos y manipulación de sus elementos identificativos, junto a unas placas de matrícula falsas que iban a utilizar para intercambiar con las de origen del vehículo sustraído. También intervinieron dispositivos de precodificación de

llaves, de conexión y arranque remoto de vehículo, así como herramientas para abrir bombines, clonador de llaves y dispositivos electrónicos y de

geolocalización.

Un detenido buscado por Polonia

Los dos hermanos, que estaban asentados desde hace años en la Comunidad Valenciana contaban con gran especialización en la sustracción, falsificación y

comercialización ilegal de vehículos, contando ambos con un amplio historial delictivo. Además, a uno de ellos le constaba en vigor una reclamación judicial

por pertenencia a organización criminal así como una Orden Europea de Detención y Entrega instada por las autoridades polacas por un delito de tráfico

de drogas. Siendo conocedor de estas reclamaciones, el detenido hacía uso de documentación personal falsa para intentar evadirse de la acción de la justicia.

De forma paralela a la recuperación de este coche sustraído, los agentes esclarecieron otro robo de vehículo, que anteriormente habían logrado

recuperar, y pudieron atribuir la autoría del robo a uno de los detenidos.

Los arrestados fueron puestos a disposición judicial, quien decretó el ingreso en prisión de uno de ellos, quedando a la espera de su entrega a las autoridades

polacas.