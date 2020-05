El PP exige a Ribó que retire la “instrucción mordaza” que prohíbe a los funcionarios hablar con la prensa

La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, ha reclamado que “se retire la instrucción mordaza que prohíbe a los trabajadores de Servicios Sociales hablar con la prensa. Al mismo tiempo, desde el PP se va a preguntar a las comisiones de Participación y Bienestar Social si la orden partió de la propia concejala o del alcalde de la ciudad Ribó. También si se ha cursado la misma instrucción mordaza a los trabajadores y funcionarios del resto de concejalías”.

Catalá ha reiterado hoy que es muy grave que se den estas instrucciones a los funcionarios para que no hablen de la realidad que se vive en la ciudad de Valencia con familias que no tienen para comer “mientras el Gobierno de Ribó y PSOE está reasfaltando toda la ciudad como si no hubiera un mañana con el elevado coste de estas obras que debería destinarse tanto a comprar mascarillas, rescatar autónomos y comerciantes parados más de 50 días o en ayudas a la familias que más lo necesiten”.

Sin embargo, el Gobierno Ribó decreta el silencio para sus funcionarios y les prohíbe contar la situación como la reflejada en un medio de comunicación donde un trabajador municipal alertaba de caos y descoordinación, falta de personal y de medios para atender a las personas que están sufriendo esta crisis derivada del COVID19 y la falta de planificación municipal.

La portavoz del Grupo Popular, María José Catalá, ha exigido al alcalde Joan Ribó que refuerce cuanto antes los Servicios Sociales ante “la preocupante denuncia” de los funcionarios de que están desbordados y no pueden atender todas las llamadas que reciben de personas que necesitan recibir ayuda de distintos programas de asistencia con que cuenta el Ayuntamiento.

Catalá ha recordado que “más de 1.600 ciudadanos, la mayoría personas mayores, están en lista de espera para ser atendidas en los programas de Ayudas a Domicilio, Menjar a Casa y Teleasitencia. Por ello, ha reiterado que el Ayuntamiento utilice el remanente de Tesorería disponible para destinar a estos programas más presupuesto para eliminar la lista de espera y atender a todas las personas que cumplan con los requisitos”.

En esa línea de actuación, ha proseguido Catalá, “desde el Grupo Popular hemos propuesto también que se destinen ayudas a la infancia y que se bonifiquen o se revoquen las tasas municipales de consumo de agua y alcantarillado que suponen cargas económicas inasumibles para muchas familias que se han visto afectadas por la crisis sanitaria”.