El PP llevará a Antifraude el “despropósito” de la reforma de la plaza del Ayuntamiento

El Partido Popular ha anunciado que llevará a la Oficina Antifraude el contrato sobre el estudio de diseño de la reforma de la plaza del Ayuntamiento adjudicado a la empresa La Paissatgeria. Según la portavoz, María José Català, dicho contrato se adjudicó a dedo, en apenas dos días, sin que se pidieran las preceptivas tres ofertas, y con un informe motivado redactado por el propio gerente de la EMT y no por ningún técnico del Ayuntamiento.

Además, los populares valoran si llevarlo también a la Fiscalía.

Catalá explicó que es el propio gerente de la EMT el que redacta el informe motivador que no está abalado por ningún técnico, y donde el propio gerente marca el precio. Este informe se envía al día siguiente a La Paissatgeria y dos días después se firma. Además de este modo, solo se cuenta con el presupuesto de esta empresa, cuando desde marzo de 2019 se exige que se cuente con tres presupuestos, premisa que se saltan “por la experiencia y conocimiento” de la empresa seleccionada, pese a que solo tiene cuatro años de existencia.

Entre el cúmulo de “irregularidades” que denuncia el PP en el que denomina “despropósito” de reforma de la plaza, Catalá también ha explicado que el dictamen de la comisión de Patrimonio se realizó sin conocer el proyecto definitivo, que llegó 20 días más tarde. Ha advertido que “esta adjudicación a dedo puede tener consecuencias para quienes lo han hecho, que algún interés tendrán”.

También ha pedido al PSPV que tome cartas en el asunto porque se han desvinculado absolutamente de esta reforma que se está realizando, curiosamente, desde la EMT.

La portavoz “popular” también ha dicho que el asfalto que se va a poner es “simplemente asfalto” y que no es ni siquiera fonoabsorbente, ni tiene las características de otros asfaltos más modernos que se utilizan en Europa. Y ha pedido al alcalde que "no reasfalte la plaza hasta que no haya un concurso internacional de ideas, y que ese dinero se lo gaste en mascarillas y test PCR".

Los populares llevarán al próximo pleno una moción por la que se pedirá el dictamen de entidades como el Consell Valencià de Cultura o la Acadèmia de Bellas Artes, de la afección que sufrirán los tres monumentos de Poeta Querol (Teatro Principal, Marqués de Dos Aguas, e Iglesia de San juan de la Cruz) por el aumento significativo del tráfico.

No son las jardineras previstas

Catalá también ha denunciado que las jardineras instaladas “que no gustan a nadie”, no son las hidrojardineras que venían en el pliego y que quizá cuando toque certificar la obra haya problemas, y ha recomendado que se quiten y se dispongan en otra zona de la ciudad menos significativa, y que no se coloquen tantos juntos por el efecto barrera que generan.