Reivindican la vacunación urgente de las personas con síndrome de Down

La Fundación Asindown, a través de una carta remitida por su presidente José Vega a la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Dña. Ana Barceló, solicita incorporar a las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales entre las personas de mayor prioridad para recibir las dosis de vacunación que permita su protección frente a la COVID 19.

Partiendo del reconocimiento y la solidaridad con el trabajo que se está realizando desde las administraciones públicas, con especial hincapié en los servicios sociosanitarios, el presidente de la entidad ha querido destacar que “las condiciones físicas, mentales y sociales juegan un papel clave, como en cualquier circunstancia, para marcar el grado de afección de circunstancias externas”.

Vega, destaca que ante el escenario que estamos viviendo a nivel mundial, “las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual tienen, en un elevado porcentaje de casos, una situación de dependencia y unas condiciones sociosanitarias que requieren de esfuerzos adicionales tanto materiales como individuales”.

Las personas con síndrome de Down presentan, dadas las patologías asociadas a la trisomía del par 21, un riesgo mayor de agravamiento de la salud por la COVID 19. Así, el reciente estudio publicado por T21RS (Trisomy 21 Research Society) determina que las personas con síndrome de Down con más de 40 años tienen un elevado riesgo para su salud ante el contagio por COVID 19. José Vega afirmó al respecto que “conocer más de cerca los efectos, causas y riesgos derivados de la COVID-19 para personas con síndrome de Down nos lleva a poder adoptar medidas preventivas de mayor calado, más rigurosas y centradas en problemáticas concretas” y por tanto “es necesario actual en consecuencia a todos los niveles y prevenir situaciones de alta gravedad”.

Sobre Asindown

Asindown es una entidad fundada en el año 1989 por familias con hijos con Síndrome de Down, declarada de utilidad pública y cuyo objetivo general es el de facilitar y promover cuantos medios sean necesarios para conseguir el desarrollo integral de las personas con Síndrome de Down y favorecer su plena inserción socio-laboral, familiar y educativa como miembros activos de la sociedad.

La fundación busca mediante acciones concretas ser capaz de promover una conciencia positiva y de responsabilidad en la sociedad, para poder mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down. Desde esta entidad se llevan a cabo estrategias y proyectos dirigidos a favorecer y promover la dignidad y los derechos de las personas con diversidad funcional y reivindicar las medidas sociales necesarias para eliminar las desigualdades existentes.