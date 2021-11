Ciudadanos no descarta ir en una lista conjunta con el PP en la Comunitat Valenciana

Las encuestas electorales no dan buenos resultados para la Comunitat Valenciana. La salida de Toni Cantó, a la que le siguió la de cuatro diputados de Les Corts que han pasado a formar parte del grupo mixto, ha debilitado a esta formación que superó en votos a Compromís en las elecciones de 2019.

La portavoz de la formación naranja en el Parlamento valenciano, Ruth Merino, afronta con serenidad esta nueva etapa repitiendo como un mantra aquello de que Ciudadanos es esencial para frenar a los extremos. Y si de esto último se trata, el partido de Inés Arrimadas podría estar dispuesto a incluso formar una lista conjunta con el PP en la Comunitat Valenciana.

La voluntad existe, y aunque insisten en que no hay negociaciones abiertas porque, a priori, no hay un adelanto electoral a la vista, es una opción que está sobre la mesa y que en Ciudadanos no se descarta.

Merino ha recordado hoy que no sería la primera vez que se trabaja esta alianza electoral, pero ha insistido en que el partido no está en “modo electoral, como sí parece que lo estén otros”. De hecho, la síndica ha criticado hoy los Presupuestos presentados por el Botànic para 2022. Al contrario de lo que ocurrió el año pasado cuando Ciudadanos trató de negociar hasta el final las cuentas para contribuir a ese Pacto de reconstrucción firmado por la pandemia, este año se presentarán enmiendas con la seguridad de que no habrá margen al acuerdo.

“Ciudadanos hará una “oposición firme” frente al tripartito en este periodo marcado por el debate de presupuestos. “Intentaremos mejorar los presupuestos, pero desde un punto de vista de una oposición crítica, firme y responsable”, ha señalado, y ha considerado que ya no se dan las “circunstancias excepcionales” del pasado ejercicio.

Además, ha criticado que el Consell no haya cumplido con las medidas de Ciudadanos aprobadas en los pasados presupuestos. Merino ha recordado que Puig contestó a la carta que le envió sobre el estado de ejecución de las iniciativas de de Ciudadanos, pero ha denunciado que hay muchas sin cumplir y por ello, Cs “desconfía” del Gobierno valenciano.

La batería de enmiendas que presentará el grupo liberal girará en torno a seis compromisos. La juventud- con medidas como ayudas directas a la vivienda-, futuro sostenible, bajada de impuestos, adelgazamiento de la Administración Pública, refuerzo de la Sanidad y libertad en la educación.