Compromís a Puig sobre la tasa turística: “Los acuerdos son sagrados”

Per a @compromis els acords són sagrats.



Acords valents com la taxa turística: demanar una xicoteta aportació als turistes per millorar serveis públics.



No té sentit pagar-la quan viatgem i pagar també les despeses dels turistes que venen. No volem ser els pagafantes d'Europa. pic.twitter.com/WSelH9u7p7