Vox asegura que los funcionarios no han podido explicar por qué no comunicaron el abuso del ex marido de OItra a Fiscalía

Declaraciones contradictorias y con respuestas evasivas. Esta ha sido la tónica general que, según Vox, han seguido las tres personas que han declarado hoy en el juzgado 15 de Instrucción sobre la actuación de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas durante el caso de abusos por el que fue condenado el ex marido de Mónica Oltra, Luis Eduardo Ramírez Icardi.

La vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, ha estado presente en la declaraciones, puesto que su formación está personada en la causa como acusación popular. Ha explicado que se están investigando las actuaciones derivadas de la sentencia condenatoria por abusos y si hubo altos cargos o funcionarios que colaboraron para que este caso no se investigase y también para que Fiscalía no tuviese constancia de estos hechos “tan graves” que afectaron a una menor tutelada. En este sentido, ha considerado que “se produjo un abandono absoluto de sus funciones”.

“Las declaraciones han sido muy interesantes porque presentan contradicciones y resulta difícilmente explicable por parte de la Conselleria por qué no se informó a la Fiscalía desde el primer momento que se tuvo conocimiento de la denuncia de abusos. No lo han podido explicar y han sido respuestas evasivas”, ha asegurado Castro quien ha dicho que habrá que seguir analizando e investigando el expediente. “Que no haya explicación es indicativo de las dudas que genera el propio expediente informativo que fabricaron en la Conselleria y no pueden encontrar justificación”.

La directora territorial de Valencia de la Conselleria de Igualdad, Isabel Serra, la directora del centro Niño Jesús de Valencia y la psicóloga han sido las primeras en someterse a la preguntas del juez, y hay previstas dos sesiones más de declaraciones.

Según Castro, han intentando justificar que siguieran el procedimiento habitual. “Si es así, habría que profundizar en esta cuestión” porque no acudieron a la Fiscalía ni tampoco a poner en conocimiento la denuncia de la menor. “No hicieron nada, omitieron sus funciones de control y tutela e investigación permitiendo que la menor fuese abusada y eludiendo investigación”.

“La preocupación de Vox por los menores es absoluta” y ha remarcado que ellas han admitido que no acudieron a la Fiscalía porque no ofrecieron credibilidad a la menor tutelada. “Se está poniendo en duda que fuese adecuada esa decisión y también si la tomaron ellas solas”.

Castro ha dicho que todas han reconocido que el educador era, en aquel momento, el marido de la consellera de Igualdad, Mónica Oltra, y ha defendido que su obligación era comunicarlo a la Fiscalía.

Según esta formación, Serra ha tratado de justificar su actuación y el expediente “paralelo” que se redactó. Se trata de cuestiones que se están estudiando, “lo que es inexplicable es porqué sabiendo que hay investigación en Fiscalía reproducen un expediente administrativo cuando su responsabilidad era ponerlo en su conocimiento”

Por su parte, la síndica de Vox en Les Corts, Ana Vega, ha insistido en que Oltra no debe seguir al frente de la Conselleria de Igualdad y ha criticado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no la destituya. “Unos tapan los abusos de su ex marido y otros los de su hermano. Son indignos representantes públicos”.