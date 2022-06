La letra pequeña del gratis total de las escuelas infantiles en la Comunidad Valenciana

A partir de septiembre de 2022, la educación infantil será gratuita en la Comunitat Valenciana para los nacidos a partir de 2020. Se cubre así el último curso antes de comenzar la etapa escolar no obligatoria, que comienza a los 3 años. El mecanismo para hacer realidad una de las eternas promesas electorales de todos los partidos se realiza a través del sistema de bonos, de tal manera, que no es necesario acceder a escuelas municipales infantiles ni tampoco a los colegios públicos en los que se han abierto líneas para niños de dos años, sino que en todos los centros que se adhieran a este sistema recibirán la cantidad que cubre el coste de la plaza.

Sin embargo, las familias deben tener varios aspectos en cuenta y saber qué hay detrás del “gratis total”. Los pormenores están recogidos en la orden del pasado 9 de mayo, publicada por la Conselleria de Educación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La secretaria de la plataforma Salvem 0-3, María José González-Mayo, explica la letra pequeña de esta orden y cómo afecta a los centros privados, que continúan siendo la mayoría de los que dan este servicio, sobre todo, en grandes ciudades como Valencia.

La Generalitat valenciana subvencionará hasta con 280 euros las plazas de los niños de 2 a 3 años y para que las familias reciban este dinero- con el que se cubre el coste por alumno- deben solicitar las ayudas en tiempo y forma. Además, aunque no hay un límite de renta para recibirlo- hasta ahora esta ayuda era gradual y también existía un tope de ingresos para poder acceder a la ayuda- el solicitante debe estar al corriente con sus pagos en la Agencia Tributaria. Para que Hacienda tenga dudas sobre esta cuestión no hace falta estar en la lista morosos. Solo con que se haya presentado una declaración complementaria del IRPF el sistema entiende que hay algo que no está claro y deniega la ayuda, explica González- Mayo.

Así mismo, la orden dicta que la Conselleria de Educación cubre el “coste de la plaza” y entre estos servicios, no se incluye, por ejemplo, el de comedor. Para cubrir este pago existen las becas y también ayudas que dan los Ayuntamientos. Sin embargo, González- Mayo apunta que los centros no han recibido la cuantía de la beca comedor desde diciembre y que el Ayuntamiento de Valencia debe el cheque escolar desde hace seis meses.

Por esta razón, las escuelas infantiles privadas, que cumplen la misma labor que un colegio concertado, temen que los pagos sigan sin realizarse a tiempo. En la orden la Conselleria se compromete a que los abonos sean periódicos. “La ayuda de se abonará mensualmente al centro donde se encuentre el alumno matriculado y haya asistido el alumno, con el límite del coste declarado por la persona titular del centro”. Así mismo añade: “El pago mensual se realizará al centro donde el alumno esté matriculado a día 1 del mes, excepto para el mes de septiembre, que será a día de comienzo del curso escolar”.

González- Mayo valora positivamente que haya regulado el procedimiento de pago, pero advierte que a día de hoy, los centros no los reciben de manera regular. Explica que deben justificar la asistencia del alumno y la autorización de cada cobro debe pasar por Hacienda e Intervención. El resultado es que los centros acaban adelantando los costes. Muchos recurren a préstamos y otros se ven obligados a cobrar la mensualidad a las familias y a devolverles el importe cuando cobran de la Administración. “No sé si esta última fórmula la podrán aplicar ahora después de que se haya anunciado que va a ser gratis”.

Además, recuerda que el bono de la Generalitat acaba con el curso escolar. Es decir, en julio solo queda la ayuda de Ayuntamientos, como el de Valencia, que este año ascendió hasta los 90 euros. “De hecho, se han producido situaciones en las que aquellos que tenían ambas ayudas, recibían más dinero de lo que costaba la plaza, por lo que se les restó lo que sobraba de la ayuda municipal. La pregunta es, ¿qué va a pasar en el mes de julio? ¿Se les va a abonar el dinero que se les había asignado inicialmente? ¿Y el dinero de los niños que no vienen el mes de julio? ¿Se va a repartir entre lo que sí acuden al centro?”