La oposición se muestra firme en el «caso Oltra», “la única víctima es la menor”

La próxima semana la gestión de la Generalitat en los centros de menores trascenderá de las fronteras de la Comunitat Valenciana. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo abordará esta cuestión tras una queja presentada por el Partido Popular.

De ahí, que los populares no estén dispuestos a rebajar la intensidad sobre esta cuestión, por mucho que Compromís haya vuelto a salir en tromba a defender a la ex vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. «Se han visto diferentes casos en los que la actuación de la Generalitat no ha sido lo suficientemente diligente en materia de menores», insistió ayer la síndica del PP, María José Catalá.

La formación nacionalista ha encontrado en unas declaraciones de la menor, que fue víctima de abusos por parte del ex marido de Oltra, un clavo al que agarrarse para reiterar que la líder de Compromís fue víctima de una cacería de la extrema derecha.

La joven admitió en una entrevista publicada por el diario Levante que se sentía utilizada por aquellos que la habían acompañado en el proceso judicial.

«El montaje de la extrema derecha para apartar a Mónica Oltra de sus cargos políticos tras la condena a su exmarido por abusar sexualmente de una menor tutelada tiene cada vez tiene más visos de ser demostrable», aseguró el portavoz adjunto de Compromís en Les Corts Carles Esteve y acusó a la oposición de situarse «detrás» de una ultraderecha que en los últimos días está haciendo un «sainete a costa de una víctima».

Catalá lamentó que se ponga en duda la credibilidad de una víctima de abusos y recordó que ha pasado un proceso judicial en el que le han dado la razón «siete magistrados».

Sobre la decisión respecto a personarse o no en la causa, dijo que se tomará una vez escuchen la declaración de Oltra. «Nada tendrán que ver» las publicaciones «amarillas» de los últimos días.

Por parte de Ciudadanos, la portavoz adjunta Merche Ventura, lamentó la baja calidad moral de «unos y de otros» por intentar sacar rédito político criticando la «lamentable calidad moral de Compromís por querer victimizar a Oltra», cuando la única víctima, «es la menor».

Desde Vox, Ana Vega, remarcó que considerado que la situación no ha cambiado y, por tanto, seguirán como acusación popular ya que «no le resta peso» lo publicado a que haya habido una «sucesión de hechos dirigida a ocultar».

Desamparo

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas continúa a la espera del informe de los servicios sociales municipales sobre el posible desamparo de los dos hijos de la menor que sufrió los abusos.

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Aitana Mas, explicó que ese informe debe dar una serie de directrices o de valoraciones para que la Comisión de Protección, que es la que se encarga en todos estos procedimiento de decidir cuál va a ser la decisión final, pueda valorar el caso. «No nos movemos por la presión mediática», insistió ayer la responsable de esta cartera.