Oltra no supo que apartaron a su exmarido del trato con menores porque tuvo muchos viajes ese mes

La ex vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, no supo que su exmarido había sido apartado del trato con menores en el centro en el que trabajaba, porque “ese fue un mes con mucha actividad porque yo tenía que desplazarme fuera de Valencia y estuve en Bruselas y estuve en Madrid y la conciliación con los hijos en casa...”.

Luis Ramírez Icardi, exmarido de Mónica Oltra, fue apartado del servicio en el Centro de Acogida de Menores Niños Jesús en el que trabajaba, del 20 de febrero al 12 de marzo de 2017, al conocerse la denuncia de una menor que afirmaba que había sufrido abusos por parte del citado educador.

Sin embargo, según manifestó Mónica Oltra en su declaración de ayer la que ha tenido acceso LA RAZÓN, ella no supo que su ex ya no estaba en el turno de noche, a pesar de que seguían compartiendo casa, aunque su relación de pareja había cesado en verano de 2016.

En su declaración ante el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que instruye la causa que investiga si la Conselleria que dirigía Oltra trató de ocultar los abusos a la menor, la ex vicepresidenta insinuó que su marido pudo ocultarle que le había apartado de los menores e incluso mentirle ya que le dijo que “le debían días”, aunque el motivo por el que el hombre estaba en disposición de cuidar a los hijos de ambos cuando la vicepresidenta estuviera fuera, era que había sido apartado del servicio en el centro de menores.

En el hospital con su hijo en situación grave

Respecto al momento en que Mónica Oltra supo que había una investigación judicializada en marcha y que implicaba a su exmarido, Oltra explicó que su ex le llamó el 4 de agosto de 2017 para decirle que había legado una carta del juzgado que no entendía y que le pedía que se lo explicara, dado que la política es abogada. Y que ella le pidió que le leyera la primera página y pese a los problemas de comunicación porque ella estaba de vacaciones en Alcocéber, supo de la existencia de unas diligencias previas. En ese momento le pide a su jefe de gabinete, Miquel Real que averigüe que ha pasado.

Pero ese mismo día cuatro de agosto, y tras trasladarse la ex vicepresidenta a los Pirineos con una amiga, recibe una llamada del campamento en el que está su hijo y le dicen que lo iban a ingresar en el Hospital del Requena con una posible apendicitis. El niño es ingresado y derivado a la Fe con peritonitis y en situación grave, por lo que la ex vicepresidenta, según la declaración prestada ayer, se ocupa exclusivamente de su hijo, sin saber nada del asunto de su exmarido.

Oltra declaró ayer que “esos quince días que eran mis vacaciones los pasé en La Fe, y el día 16 de agosto dieron el alta a mi hijo por primera vez hasta que lo reingresaron, y esos días estaba en el hospital (...) pero yo no estaba operativa porque lo que había pasado al niño era muy grave, hasta el punto de que un médico le dijo que había estado en una situación muy justa”.

En ese momento de la declaración de ayer es cuando Oltra descargó toda la responsabilidad en su jefe de gabinete al decir que “sé que en un momento dado mi jefe de gabinete me dijo céntrate únicamente en el niño que las actuaciones técnicas se estaban llevando a cabo y que las actuaciones estaban en manos de quien tenían que estar”.

A partir de ese momento, y pese a la recuperación satisfactoria de su hijo, Oltra aseguró no saber nada más del asunto hasta dos años después y dijo que todas las decisiones que se tomaron al respecto se corresponderían con el buen hacer de los técnicos, que ella no supo nada y que no era quien para valorar las decisiones de los técnicos ni si creyeron o no a la niña abusada.

Mintió a los periodistas

Oltra reconoció además que mintió a los periodistas cuando dijo que había ordenado ella hacer el expediente sobre el caso de los abusos y que fue “un estallido emocional”. Dijo que el día previo se había producido la imputación de cinco personas incluida la directora general, “y mi hijo me pregunto cuando oyó la noticia en la radio que si esas personas no eran compañeras mías y si no tenían familia y me preguntó si esas familias no estarían padeciendo también. Fue un momento de alta tensión emocional (...) y fue mi manera de desahogarme”. Repreguntada más tarde por este extremo por el Ministerio Fiscal, y más concretamente sobre si “había faltado a la verdad o no se correspondían con la misma”, manifestó que “se podría decir así”.

También declaró que ahora sabía que la idea de hacer un expediente sobre el casos de los abusos partió de la directora general, Rosa Molero.

Desvincularse de lo que dijo en Corts

Oltra también trató de desvincularse de las declaraciones que hizo en el Parlamento Valenciano y a las que ha aludido y se ha referido en múltiples ocasiones para decir que ya había dado explicaciones.

La exconsellera dijo que “es una comparecencia política en la que formulo unas preguntas retóricas y contesto con un conjunto de acciones y decisiones, y por mucho que las interprete en primer persona porque la interpelada soy yo, responde de hechos y de acciones que se corresponden con una pluralidad de personas”.

Incluso reitera el asunto de forma si cabe más clara y afirma que “en sede parlamentaria tengo que dar cuenta del conjunto de actuaciones porque la sesión de control se dirige a mí, pero hay una pluralidad de actores y decisiones, de las cuales yo doy cuenta de esta actuación en la que yo no he tenido nada que ver pero a la que estoy obligada porque el bloque institucional del diputado incluye el control del gobierno”.