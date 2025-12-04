Los 360 grados del Consell de Pérez Llorca

Quien pudiera pensar que Juanfran Pérez Llorca solo iba a salir del paso con su nuevo Consell estaba equivocado. El presidente de la Generalitat ha hecho su primer Gobierno con una visión de 360 grados.

Como si hubiera tenido desde hace tiempo la composición de un Gobierno en su cabeza, el exalcalde presentó ayer un equipo que refuerza las áreas básicas de actuación con tres vicepresidencias.

En la primera, la de Susana Camarero, están las competencias a las que quiere prestar mayor atención: Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad; en la segunda refuerza el papel de Presidencia con Pepe Díez, experto en atracción de inversiones al frente y una tercera basada en la recuperación y con competencias también en infraestructuras y territorio.

Importantísima también es la persona que ha escogido como portavoz. Pérez Llorca ha insistido en que quiere ser un presidente que busque siempre el consenso, pero no va a poner la otra mejilla. De eso se encargará el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina. Ágil en el cara a cara y con colmillo se ha convertido por méritos propios en el nuevo portavoz del Consell.

Pérez Llorca ha conseguido mantener también un insólito equilibrio entre las diferentes sensibilidades del PP. Se quedan consellers muy ligados a Mazón, como José Antonio Rovira, pero se incluyen personas cercanas a la alcaldesa María José Catalá e incluso al expresidente Francisco Camps.

El presidente no quiere dejar cabos sueltos y empuja con esta remodelación al partido desde el propio Consell.

Toda una declaración de intenciones para quien nunca se vio como jefe del Gobierno valenciano y que ahora aspira a todo.