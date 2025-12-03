Los consellers pasan una primera audiencia con el nuevo presidente en el Palau de la Generalitat

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha mantenido esta tarde una primera ronda de contactos con cada uno de los vicepresidentes y consellers que conforman el nuevo Gobierno valenciano, que ha anunciado este mismo miércoles, para analizar las líneas estratégicas de cada Conselleria.

En el Palau de la Generalitat, Pérez Llorca se ha reunido primero con el nuevo conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, que asume también las competencias de Simplificación Administrativa, según ha informado la Generalitat.

La ronda de contactos ha continuado con la reunión mantenida con la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero.

Posteriormente, Pérez Llorca se ha reunido con el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, que recupera las competencias en materia de Energía.

Asimismo, el presidente de la Generalitat ha recibido al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y después a la titular de la nueva Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat.

También se ha encontrado con el conseller de Emergencia e Interior, Juan Carlos Valderrama, e, igualmente, ha mantenido sendos encuentros con el nuevo portavoz y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, y con la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez.

Por último, el presidente se ha reunido con la consellera de Educación, Cultura y Universidades, María del Carmen Ortí, y ha cerrado esta primera ronda de contactos con la reunión con la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, y con el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, Pepe Díez.