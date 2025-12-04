Pérez Llorca desliza que será difícil aprobar Presupuestos con Vox antes de junio por los procesos electorales en otras comunidades

Este martes se supo oficialmente que el Consell prorrogará los Presupuestos del 2025. Así quedó constancia tras quedar registrada en Les Corts una carta fechada por el secretario autonómico de Hacienda, Eusebio Monzó, a 13 de noviembre, donde decía que "dado que el Presupuesto del ejercicio 2026 no podrá entrar en vigor el 1 de enero de 2026, resultará necesario prorrogar los presupuestos del ejercicio 2025".

Si bien fuentes de la Conselleria de Hacienda quitaban importancia a dicha misiva, asegurando que era un "procedimiento técnico" y ya se sabía que se iban a prorrogar, pues no daba tiempo a aprobarlos con su trámite parlamentario antes de finalizar el año, este miércoles el presidente Juanfran Pérez Llorca ha asegurado que no tiene una prisa excesiva por presentarlos.

Tras presentar su nuevo Consell, aseguró ayer ante los periodistas que no se siente presionado para aprobar unos nuevos Presupuestos ya que los de 2025 "todavía están en vigor" al haberse aprobado el 29 de mayo. El calendario legal marca que a 31 de octubre debería estar el borrador presentado para poder tenerlos a tiempo para el nuevo ejercicio, pero una vez superado este límite, parece ser que Pérez Llorca no tiene prisa.

Y no la tiene porque precisamente sabe que deberá volver a negociar con sus socios de Vox, que ya le presionan para presentar unos nuevos Presupuestos que incluyan una reducción del déficit y más rebajas fiscales, cuestiones que el propio presidente ha dicho que están entre sus prioridades.

Por eso no debería haber problema ideológico, sí tal vez por la apuesta de Pérez Llorca de plantarse y asumir él mismo la política lingüística en defensa del valenciano, aunque con guiños a Vox asegurando que la Academia Valenciana de la Lengua asume competencias que no debería tener.

Ahora, la clave para aprobar Presupuestos según ha dejado entrever el nuevo presidente no está ya en los potenciales acuerdos o desavenencias de qué deban incluir las cuentas de 2026, sino en unos cálculos electorales que van más allá de las relaciones entre ambos partidos en la Comunitat Valenciana.

"Mientras haya procesos electorales será difícil", ha admitido Pérez Llorca. Las palabras del presidente van referidas a las elecciones autonómicas que se celebrarán en los próximos meses y que hacen que el Partido Popular y Vox estén en campaña disputándose el voto.

Las primeras son las adelantadas a este 21 de diciembre en Extremadura tras no aprobarle Vox los presupuestos, pero parece ser que el PP seguirá dependiendo de ellos para gobernar. Lo mismo pasa en Castilla y León, cuyas elecciones autonómicas serán el 15 de marzo. Por último están los comicios en Andalucía, todavía sin fecha fija pero previstos para junio, según insiste el presidente andaluz, Juanma Moreno.

Si nos planteamos en esta tesitura, Pérez Llorca afirma que la Generalitat valenciana debería esperar a que se vote en Andalucía en junio para poder aprobar aquí unos Presupuestos, o al menos anunciar un acuerdo que podría venir ya pactado de antemano pero que no harían público para no influenciar a sus partidos en otras autonomías.

Ahora, esa fecha cuadra con las palabras que dice Pérez Llorca y también las que pronunció la vicepresidenta primera Susana Camarero, que llegó a decir que "hasta junio del 2026 tenemos unos presupuestos aprobados" ya que "los presupuestos se aprueban para un año, no para seis meses, el dinero recogido en ellos es para un año", dando a entender que se dan de plazo hasta junio del año que viene.

Parece difícil de creer es que los Presupuestos estén ya "preparados" como llegó a decir el 12 de noviembre la ya exconsellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, que ha sido la única en salir del Consell. Lo que sí está claro es que quien los tiene que presentar será el nuevo conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, que asume la cartera.

Será él quien justifique su presentación, pero no está claro quién los preparará, pues Pérez Llorca tampoco ha confirmado la continuidad al completo del equipo de la Conselleria de Hacienda, empezando por el secretario autonómico Eusebio Monzó, ya que dijo que deberá hablarlo primero con el nuevo conseller Rovira. Ahora, sí aseguró la continuidad del equipo en el caso de la cartera de Educación, una diferencia que puede indicar cambios.