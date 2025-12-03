Pérez Llorca marca distancias con Vox y asume la política lingüística: "El valenciano no será menos que el castellano"

Juanfran Pérez Llorca no rehúsa del valenciano. Todo lo contrario, lo utiliza en su día a día, en conversaciones personales y en comparecencias públicas. Lo usó en su discurso de investidura, en el que hizo en el pleno donde juró como presidente de la Generalitat Valenciana y también hoy para anunciar su nuevo Consell. Ahora, siempre lo ha alternado con el castellano, dando a buena cuenta que él es tan bilingüe como la realidad de su tierra.

Por eso el gesto que ha tenido al anunciar que él mismo llevará la política lingüística del Consell no ha pasado desapercibido para nadie. "Quiero comunicarles que Presidencia asumirá la política lingüística del Consell", ha dicho, en su valenciano con acento de la Marina Baixa. "Desde aquí reforzaremos el uso y promoción del valenciano", ha añadido, por si no quedaba claro.

El mensaje ha llegado nítido a los oídos de los valencianos: Pérez Llorca no es anti-valenciano ni busca que este Consell se aleje de la riqueza lingüística. De eso ha venido acusándole la izquierda desde que el Consell aceptara la exigencia de Vox de recortar el presupuesto de la Academia Valenciana de la Lengua (AVL).

Unos recortes que se acabaron plasmando en un 25% menos de presupuesto en 2025, pasando de 3,9 millones a 2,9 millones, pero de los cuales 2,1 millones van a salarios, dejando solo 800.000 euros. Además, redujo el capítulo de gastos corrientes en un 94%, pasando de tener 897.370 euros en 2024 a 50.000 euros para 2025.

El PP aceptó tal rebaja como un peaje a pasar y restó importancia a tal dicho. Es más, se podría considerar un éxito si se tiene en cuenta que Vox ha dicho abiertamente que quiere "estrangular" la AVL y "acabar con ella" al considerarla un símbolo del separatismo.

Tras ello, la Diputación de Valencia liderará por el PP con Vicent Mompó ofreció una línea de 200.000 euros a la AVL y más tarde el Consejo de Ministros a propuesta de la ministra y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, concedió otros 200.000 euros a la asociación para este año que pasarán a ser 338.000 en 2026. Una suerte de rescate financiero que pretende dar oxígeno a la institución que defiende el valenciano.

Tanto PSPV-PSOE como Compromís se han lanzado en armas contra el Consell de un Carlos Mazón al que la falta de soltura con el valenciano tampoco ayudaba para defender sus políticas lingüísticas. Por eso ahora el nuevo presidente ha querido marcar distancias con su predecesor y asumir él mismo el uso de la lengua. "Yo siempre he defendido la libertad de lengua. Esto no significa que el valenciano deba ir por delante del castellano, pero tampoco por detrás", ha dicho hoy Pérez Llorca

Una seña de intenciones que busca acercar al Partido Popular al electorado valencianoparlante y alejarlo de los postulados de Vox, así como salvarle de las críticas de una oposición que se ha erigido en los últimos meses como la salvaguarda de un idioma.

Ahora, el nuevo presidente aún así no ha dejado de hacer un guiño a Vox. Ha afirmado que en su opinión hay cosas a "corregir en la academia" en referencia a la AVL y aunque ha dicho que es "muy defensora" del ente lingüístico, "algunas funciones que tiene no le corresponde".

Pérez Llorca ha afirmado que ha podido hablar ya con la presidenta de la institución, Veronica Cantó, para poder trabajar juntos.

Cantó ha dicho que "no es mala noticia" que las competencias de política lingüística pase a gestionarlas directamente el presidente de la Generalitat para promocionar el uso del valenciano, pero se ha mostrado cauta. "La AVL nunca pierde la esperanza porque cree en el futuro del valenciano y seguirá defendiéndolo y afirmándolo siempre", ha manifestado.

Respecto a si a partir de ahora mejorará la relación con el Consell, Cantó ha afirmado que la AVL siempre ha mantenido el espíritu de colaboración y de entendimiento y siempre ha ofrecido "lo que es y lo que hace" y "no puede ser de otra manera" en una relación de colaboración y de normalidad institucional. "Es lo que reclamamos desde siempre; otra cosa sería equivocarse", ha asegurado.