El 92% de los caminos rurales afectados por la dana en Valencia ya están reparados

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha reafirmado hoy el compromiso del Consell con la recuperación y mejora de los caminos rurales dañados por la riada, subrayando el importante avance de los trabajos en las provincias de Valencia y Castellón.

Barrachina ha explicado que “el 92% de las obras de reparación en la provincia de Valencia ya se encuentran finalizadas, mientras que en Castellón el grado de ejecución alcanza el 85%, lo que demuestra el alto nivel de cumplimiento y eficacia en la gestión de los recursos destinados al mundo rural”.

El conseller ha incidido que la recuperación de los caminos rurales “es esencial para garantizar la accesibilidad de los agricultores y ganaderos a sus explotaciones, así como para fortalecer la vertebración del territorio y la actividad económica en el medio rural”.

Miguel Barrachina ha realizado estas declaraciones durante su visita a Bugarra, donde ha estado acompañado por la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, Mª Àngels Ramón-Llin, y el director general de la Industria y la Cadena Agroalimentaria, Ernesto Fernández Pardo.

Durante su intervención, el conseller ha recordado que la Conselleria de Agricultura está destinando una inversión global de 30 millones de euros a las actuaciones de mejora y reparación de caminos rurales en las provincias de Valencia y Castellón, con el propósito de reforzar la seguridad, la accesibilidad y la conectividad del medio rural.

En la provincia de Valencia, los trabajos abarcan 348 caminos rurales, de los cuales 335 ya han sido completados y 13 continúan en ejecución. En Castellón, las obras alcanzan un total de 178 caminos, con 132 finalizados y 46 actualmente en marcha, reflejando el avance constante del plan de actuación en ambas provincias.

Comarca Los Serranos

La Conselleria de Agricultura destina más de 122.000 euros a la recuperación de tres caminos rurales en la localidad valenciana de Bugarra.

Los trabajos contemplan la recuperación y mejora de cerca de tres kilómetros de caminos rurales dañados por las intensas lluvias, con el fin de restablecer la comunicación y el acceso a explotaciones agrícolas y ganaderas, esenciales para el desarrollo económico de la zona.

En la comarca de Los Serranos se están llevando a cabo 47 actuaciones de recuperación de caminos rurales en 7 poblaciones, de las que el 83% ya están finalizadas. Concretamente son 4 caminos en Villar del Arzobispo, 3 en Pedralba, 10 en Chelva, 6 en Tuéjar, 3 en Bugarra, 10 en Chulilla y 11 en Calles.