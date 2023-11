Abucheo de los empresarios en Madrid al secretario de Estado de Transportes por nombrar la investidura de Sánchez

La votación que ha convertido a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno ha pillado a más de mil empresarios congregados en Ifema para chequear el estado del Corredor Mediterráneo y como es habitual, reivindicar su ejecución. Ha sido inevitable que la situación política no se colase en este acto. El primero en pronunciarse ha sido el presidente de Mercadona, Juan Roig, quien ha admitido de que España no es un territorio atractivo donde invertir. "Si este mismo problema que tenemos en España lo tuviéramos en Portugal, en donde Mercadona está en plena expansión, ralentizaríamos las inversiones, y eso no puede ser".

También se ha pronunciado el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, quien ha comenzado admitiendo que sus declaraciones no correspondían al objeto del acto, y que puede ser que todos lo presentes no compartiesen su afirmación. En representación de los empresarios valencianos ha dicho que se "debería someter el pacto de la investidura a una consulta a la ciudadanía".

Entre los ponentes que han participado durante la jornada ha intervenido el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas, quien ha excusado la asistencia de la ministra de Transportes en funciones, Raquel Sánchez, por estar el debate de investidura. En este momento, se ha producido un abucheo y pitos. La conductora del acto, Maribel Villaplana, ha pedido respeto a los presentes.

Lucas ha reiterado los plazos dados por la ministra en el último chequeo por los empresarios y se ha comprometido a que la conexión hasta Almería en ancho europeo esté finalizdo en 2026. No obstante, ha dicho que al Ministerio le gustaría que la Unión Europea hiciera posible para que otros países, especialmente Francia, "pudiera avanzar a mismo ritmo y misma velocidad que lo hacemos nosotros" porque no se trabaja al mismo ritmo.