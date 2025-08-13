Agricultura destina 5 millones de euros para transformar e innovar las bodegas de vino valencianas

La Dirección General de la Industria y Cadena Agroalimentaria, de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, ha resuelto la concesión de 21 expedientes por un importe de 5.075.015 euros de ayuda, destinado a atender inversiones de 14.169.000 euros en bodegas e instalaciones de transformación y comercialización de la Comunitat Valenciana.

Esta convocatoria abrirá el plazo de solicitud este mismo mes de agosto, y según recoge la Generalitat en un comunicado, por provincias, tres de los proyectos corresponden a Alicante, con una inversión de 982.238 euros y 278.238 euros dedicados a ayuda, y respecto al resto de los proyectos, estos han sido destinados a la provincia de Valencia.

Las iniciativas de inversión aprobadas en esta convocatoria prevén mejorar las líneas de embotellado y comercialización de productos enológicos en las instalaciones en bodegas, incluidos mostos no fermentados pero destinados al sector vitivinícola.

Por su parte, el director general de la Industria y Cadena Agroalimentaria, Ernesto Fernández, ha destacado la importancia de estas subvenciones y ha señalado que "las bodegas afectadas por la dana de octubre de 2024 podrán acogerse a esta ayuda sectorial de la PAC", financiada a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).

Además, Fernández sostiene que esta actividad inversora "contrasta con un periodo de dificultades que está superando el sector y que, sin embargo, no ha frenado su impulso por mantener actualizada la industria de transformación para adaptarse al mercado”.

A su vez, la medida de inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de productos agroalimentarios, en el marco del PEPAC-CV 2023-2027 y regulada por la Orden 8/2024, de 5 de julio, de la Conselleria de Agricultura, permite financiar operaciones cuyo presupuesto de inversión solicitada sea inferior a 100.000 euros.