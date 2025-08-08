Alboraya (Valencia) reabre la playa del Peixets pero se mantiene cerrada al baño la de Port Saplaya

El Ayuntamiento de Alboraia (Valencia) ha informado de la apertura al baño de la playa dels Peixets, mientras siguen cerradas la mitad de la playa de Port Saplaya y la desembocadura del Carraixet, incluida la playa canina.

La apertura de la playa dels Peixets se ha realizado después de finalizar el episodio de bacterias que provienen de las acequias, aguas arriba, y el consistorio ha pedido precaución por ser un tramo no vigilado, según indica en su cuenta de "X".

Permanecen cerradas la mitad de Port Saplaya norte y la desembocadura del barranco del Carraixet, también la playa canina, hasta que las analíticas de agua indiquen que no existe peligro para personas y perros.

Estas playas volvieron a cerrarse al baño este martes por contaminación del agua, y la de Port Saplaya ya estuvo cerrada durante cinco días desde el 25 de julio cuando se detectó una contaminación de origen residual en esas aguas.