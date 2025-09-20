El alcalde de Elche sobre los menores no acompañados: "Eso no son niños, son tíos"

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha expresado su firme oposición a la acogida de menores extranjeros no acompañados (MENAs) en su municipio. En una entrevista concedida a la cadena COPE, Ruz afirmó: "Eso no son niños, es otra cosa", y añadió que se trata de "tíos de 16, 17 y 18 años, no son almas desvalidas".

El primer edil, miembro del Partido Popular, subrayó que no permitirá el envío de estos menores a Elche bajo ningún concepto. Además, retó al PSOE a "preguntar en la calle" para conocer la opinión de los ciudadanos sobre este asunto.

La postura de Ruz ha generado controversia en el ámbito político local. El alcalde ha anunciado su intención de interponer una querella contra la concejal socialista Patricia Maciá por revelar públicamente su domicilio, lo que considera una "maniobra de distracción" por parte del PSOE. Maciá, por su parte, ha negado las acusaciones y asegura que su objetivo era denunciar una presunta irregularidad en una licencia de obras.

El debate sobre la acogida de MENAs ha sido recurrente en diversas localidades españolas. En este contexto, el alcalde de Elche ha expresado su preocupación por lo que considera una falta de control en la identificación de estos menores, sugiriendo que algunos podrían no ser tan jóvenes como se afirma