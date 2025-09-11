Salvador Navarro anuncia que optará a la reelección como presidente de la CEV

El presidente de la patronal valenciana CEV, Salvador Navarro, ha anunciado este jueves que opta a repetir en el cargo tras las elecciones que se celebrarán el próximo 6 de noviembre.

Junto a él, se presentarán también los actuales presidentes de las patronales provinciales, Eva Blasco (Valencia), Joaquín Pérez (Alicante) y Carmelo Martínez (Castellón).

En la próxima junta directiva de la CEV, que se celebrará en Castellón el 18 de septiembre, se abrirá el periodo electoral que concluirá con las elecciones el día 6 de noviembre.

Salvador Navarro ha ocupado el cargo de presidente de la confederación empresarial autonómica durante los últimos ocho años si bien ya en 2011 fue elegido como presidente de la CEV provincial.