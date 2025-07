El alcalde de Paiporta reniega de Mazón un día después de reunirse con él y pide su dimisión: "Ha utilizado mi presencia para otras cosas"

El nuevo alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, ha lamentado esta mañana de martes que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, haya "utilizado" su reunión con él, la primera con un primer edil socialista de la zona cero de la dana, para reclamarle al Gobierno que "tome nota" y mejore la coordinación.

"Se ha excedido en darle un contenido que no ha sido así", ha dicho Císcar en un encuentro con periodistas para hacer balance de la dana en el municipio más afectado por la riada del pasado 29 de octubre. "Ahí hay una reunión de institución a institución de cuestiones técnicas. El Ayuntamiento de Paiporta no puede evitar que las competencias de Medio ambiente, Territorio o Educación las tenga la Generalitat, por lo tanto si tenemos un problema lo tenemos que plantear allí", ha defendido el alcalde.

"Pero esa parte final de la nota de prensa y lo que dice el presidente de que este ejemplo sirva para otras administraciones nos queda ya muy arriba, eso me ha disgustado. Yo como alcalde de Paiporta he ido a hablar de temas que enfrentan a Paiporta, él sí que ha entrado en otras historias. Con eso pienso que se ha hecho una mala utilización, han utilizado mi presencia como alcalde de Paiporta", ha aquejado Císcar, que cogió el relevo de Maribel Albalat, que dimitió por motivos de salud. "Si me dice el ministro de la función pública iré allí porque es mi obligación", ha asegurado.

El alcalde, ha defendido que en un pleno en Paiporta votó a favor de la dimisión de Mazón, al que volvió a pedir que asuma responsabilidades políticas. "Ni él estaba donde tenía que estar el 29 de octubre ni las personas encargadas nos dijeron nada. Eso se merece tomar decisiones con respecto a su continuidad", ha remachado.

Seguirá ampliación.