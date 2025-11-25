Alicante convierte el antiguo hotel Xorret de Catí en un trampolín para el turismo del interior de la provincia

La Diputación ha adjudicado las obras de rehabilitación del antiguo Hotel de Xorret de Catí (Castalla) que lo convertirán en un gran centro de dinamización turística. El proyecto tiene un plazode ejecución de ocho meses.

Como ha explicado la diputada de Arquitectura, Carmen Sellés, la empresa adjudicataria es la UTE Serveo Servicios, S.A.U.-Alyon Servicios, S.A., que ofertó 2.150.692 euros. La dirección facultativa de las obras fue adjudicada -al igual que la redacción del proyecto- a Negrosobreazul, S.L.P. un despacho de arquitectura de Xirivella dirigido por Javier Besó, y cuentan con licencia de obras, concedida por el Ayuntamiento de Castalla el pasado mes de octubre.

La remodelación del edificio es una de las principales acciones recogidas en el Plan Director de Xorret de Catí-Costa Blanca Interior impulsado por la institución provincial, con una partida global de 5,7 millones de euros de fondos europeos Next Generation, para desarrollar distintas iniciativas de turismo activo y ecoturismo en este espacio y en otros cinco enclaves naturales de la Diputación, con la implicación de los departamentos de Turismo, Medio Ambiente y Arquitectura, entre otros.

Las obras de rehabilitación del antiguo complejo hotelero, dirigidas por el área de Arquitectura, tendrán una duración aproximada de ocho meses y afectarán a 1.400 metros cuadrados sobre rasante y 800 metros cuadrados en semisótano. El proyecto contempla actuaciones en las distintas edificaciones del hotel, construido en los años setenta, dotándolo de los recursos necesarios para convertirse en un centro de turismo, información, interpretación, formación y dinamización de los productos turísticos activos de ecoturismo del interior de la provincia.

De esta forma, en el módulo que se ha denominado Masía – ya que esta edificación parece corresponderse a una antigua masía- se ubicarán los espacios con usos generales, dándoles la mayor versatilidad posible. La planta baja se destinará a los servicios más públicos como serían el snack bar y las salas de formación, entre otras. En la primera planta, se prevé en el ala sur dos grandes salas de formación, mientras que el ala norte se construirá un gimnasio tanto interior como exterior con una gran terraza al entorno natural y sus correspondientes vestuarios.

Asimismo, también se actuará en la residencia-hotel, denominada Módulo Claustro en el proyecto de reforma. Esta zona tendrá un carácter menos público, ya que mantiene su uso de hospedaje. En esa zona solo se actuará en el patio y en su lateral de poniente para vincularla espacialmente con el resto del inmueble. Además, se actualizarán las instalaciones en seis piezas dormitorio que podrán destinarse a alojamiento del personal, dejando el resto para una fase posterior.

Finalmente, el Área de Arquitectura ha proyectado varias intervenciones en el llamado Módulo Conexión, una tercera construcción que realiza las funciones de pieza de enlace entre las dos edificaciones anteriores. En este espacio se creará una gran zona de acogida al visitante, un espacio luminoso que atraviesa toda la edificación y que articula a los dos módulos anexos. En este caso, se potenciará el actual espacio a doble altura creando dos grandes ventanales a la naturaleza mediante dos cristaleras a cada lado del módulo conexión. Este lugar de recepción y acogida incorpora los elementos de accesibilidad universal al incluir una rampa de acceso a la planta del Módulo Claustro, que tiene una cota superior.

“Va a ser un trabajo continuo en los próximos años y no exento de dificultades, ya que hay que tener en cuenta que se interviene en entornos naturales frágiles, en muchos casos protegidos, pero desde la Diputación de Alicante pondremos todo el empeño en su desarrollo, convencidos de los beneficios de esa iniciativa para los municipios y los vecinos del interior de la provincia”, ha destacado la diputada de Arquitectura.

La propuesta prevé también otras actuaciones en materia de sostenibilidad, eficiencia energética y transición digital. En este sentido, se han planteado acciones de protección contra la erosión, recuperación paisajística, puntos de recarga de las áreas naturales; desarrollo de una solución App Costa Blanca Interior online; o la mejora de la conectividad wifi y telefónica en puntos de interés de las seis áreas naturales. La iniciativa se extenderá también a los espacios de El Plano, Casa Tápena, El Castellet, L’Avaiol y La Garriga.