Alicante multa a más de 2.500 conductores de patinete eléctrico en lo que va de año

Alicante ha impuesto en lo que va de año más de 2.500 sanciones por incumplimientos en el correcto uso de vehículos de movilidad personal (VMP), tales como patinetes eléctricos, patines, monopatines y aparatos similares, dentro de la estrategia de seguridad vial y convivencia urbana que mantiene la Policía Local. Circular sin casco, por zona peatonal, con más de una persona o con auriculares acumulan la mayor parte de las sanciones.

El concejal de Seguridad, Julio Calero, ha resaltado que "la Policía Local, en el marco de su estrategia de seguridad vial y convivencia urbana, ha intensificado la vigilancia sobre el uso de los Vehículos de Movilidad Personal, ante la proliferación sobre todo de patinetes eléctricos, que se ha saldado en lo que llevamos de año con más de 2.500 sanciones". "Hemos intensificado el control y hemos realizado campañas específicas con el objetivo de reducir las infracciones, garantizar la seguridad de los peatones y fomentar el uso responsable de estos medios en la ciudad", ha subrayado el edil.

En el balance de la tipología de las sanciones impuestas por los agentes por las infracciones detectadas en el uso de los VMP destacan la referidas a circular sin casco obligatorio con 806 denuncias, circular por zona peatonal sin autorización con 440, transportar a más de una persona con 352, el uso de auriculares o cascos conectados a dispositivos con 157. También por conducción negligente o provocando peligro se han impuesto 130 denuncias, más de un centenar por saltarse la semaforización o las señales de tráfico, así como por conducir bajo los efectos del alcohol con 26 sanciones, entre más de una treintena de supuestos.

Calero ha resaltado como ejemplo de esta planificación la campaña de control puesta en marcha entre el 15 y el 30 de marzo por la concejalía de Seguridad y la Policía Local que se saldó con 315 denuncias, principalmente por circular por espacios peatonales y vías no permitidas. Esta acción se desarrolló en paralelo a otra previa, entre el 11 y 14 de marzo, en la que los agentes visitaron 117 centros educativos de la ciudad para informar a los estudiantes mediante la colocación de carteles sobre los requisitos, características y diferente tipología de vehículos, así como de las normas de circulación en las vías urbanas.

“Los conductores de VPM deben saber cómo y por dónde circular para cumplir la ordenanza municipal y mejorar la seguridad vial”, recalca el edil de Seguridad Julio Calero, de ahí que sean fundamentales las acciones de educación vial que desarrolla la Policía Local en centros escolares y que se complementan en la celebración de eventos como en la Semana de la Movilidad con talleres específicos promovidos junto a la concejalía de Movilidad Urbana.

Mejora de la seguridad vial

Julio Calero ha explicado que “venimos trabajando para mejorar la seguridad vial con una serie de campañas como esta dirigida al control de los patinetes y demás vehículos de movilidad personal, como también lo ha hecho la concejalía de Movilidad Urbana con la instalación de los nuevos radares en los principales accesos de la ciudad que han conseguido reducir la velocidad de paso en una vía limitada a 50Km/hora y, por tanto, mejorar la seguridad vial y el riego de accidentes”.

"Esta serie de campañas de control desarrolladas por la Policía Local también ha puesto el foco en la limpieza viaria y el vertido incontrolado de residuos (escombros) que se saldó con 100 denuncias en 10 días, y ahora hemos seguido con el control de los VMP asociado a una acción informativa y divulgativa en los centros escolares de la ciudad”. “"Los conductores de VMP deben saber cómo y por donde deben circular, así como su equipamiento y el del vehículo, para cumplir con la ordenanza municipal”, ha comentado Calero.

La campaña municipal ha hecho hincapié en los lugares en los que los patinetes eléctricos tienen prohibida la circulación, como es el caso de las aceras, paseos pavimentados (como la Explanada de España y paseos peatonales de la avenida de Niza, El Postiguet y Urbanova), las zonas peatonales, las aceras-bici y los carriles-bus y la plataforma del TRAM.

Los controles se han desarrollado por distintas zonas de la ciudad: eje de avenida de Jijona, plaza de España y plaza de Santa Teresa, Ayuntamiento y Casco Antiguo, avenida Alfonso El Sabio, Mercado Central y avenida Jaime II, Ciudad de Asís, San Blas, Zona Norte, Benalúa y Babel, playas, eje de las calles Pintor Baeza-Colombia, Altozano y Los Ángeles, La Florida, zona sur en torno a la avenida de Elche, Gran Vía y San Gabriel.

Sanciones de entre 100 y 500 euros

Uno de los objetivos de esta campaña es además el de velar por el respeto a la preferencia de paso de los peatones y la adecuación de la velocidad al paso de los viandantes, al tiempo que perseguir la conducción negligente o temeraria. La edad mínima permitida para los VPM equipados con motor eléctrico es de 16 años y sólo se autoriza una plaza a bordo. Las infracciones a la ordenanza municipal pueden ser sancionadas con importes de 100 a 500 euros.

“El uso de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal requiere circular con precaución, dando prioridad a los peatones y respetando al resto de usuarios de las vías públicas”, ha insistido Calero. “Y también todos sus usuarios deben saber de la obligatoriedad de usar casco de protección, no circular por aceras o zonas peatonales y respetar los límites de velocidad hasta un máximo de 25 kilómetros/hora, además de ser recomendable contratar un seguro para prevenir posibles eventualidades”, ha añadido.