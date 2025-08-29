Alicante
Cae en Alicante un fugitivo francés condenado a cadena perpetua por homicidio e intentar quemar turistas con cócteles molotov
La Policía Nacional arresta a un peligroso delincuente buscado por crímenes cometidos en París; será extraditado para cumplir condena
Un joven de 27 años, condenado a cadena perpetua en Francia por delitos de extrema gravedad, ha sido detenido por la Policía Nacional en Alicante tras permanecer prófugo desde agosto de 2024. El arresto se produjo durante un control rutinario de seguridad ciudadana, cuando los agentes detectaron al sospechoso consumiendo estupefacientes en la vía pública junto a otros individuos.
Al verificar su identidad, los agentes confirmaron que sobre él pesaba una Orden Europea de Detención y Extradición (OEDE) emitida por las autoridades francesas. El detenido está acusado de homicidio, incendio premeditado, chantaje y extorsión, además de haber participado en un intento de ataque contra turistas mediante el lanzamiento de cócteles molotov en París.
La operación, desarrollada por agentes de la Policía Nacional, pone de relieve la eficacia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. La rápida actuación permitió neutralizar a un individuo considerado altamente peligroso, que había logrado ocultarse en una zona turística con la intención de pasar desapercibido.
Tras su captura, el fugitivo fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional, donde se iniciará el proceso de extradición a Francia para que cumpla la condena impuesta.
✕
Accede a tu cuenta para comentar