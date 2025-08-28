El hombre atrincherado en Agost acaba con su vida de un tiro

El hombre de 25 años que llevaba casi 36 horas atrincherado en su domicilio de Agost (Alicante) se ha suicidado poco después de las 13 horas con una de las escopetas de caza que tenía, en un suceso donde no ha habido tiroteo con la Guardia Civil ni otros heridos.

El hombre se atrincheró en solitario la madrugada del martes al miércoles en su domicilio de Agost (Alicante) con varias escopetas. El domicilio del atrincherado, en la calle Fermín Sánchez, ha estado rodeado por un amplio dispositivo de la Guardia Civil en un suceso sin rehenes que lamentablemente ha terminado de este modo.

Las fuerzas de seguridad confiaban en que "con paciencia" el hombre depondría su actitud y abriría el domicilio para entregarse, algo que no ha ocurrido.