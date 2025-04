TM Grupo Inmobiliario: 256 millones de facturación y 1.600 viviendas en construcción

TM Grupo Inmobiliario, holding alicantino especialista en la construcción y promoción de viviendas a lo largo de la costa mediterránea y Caribe, ha presentado su cifra de negocios consolidada del ejercicio 2024 con una facturación global de 256 millones de euros y un ebitda de 35 millones de euros.

Los resultados de la división promotora en España reafirman su posición de liderazgo en sector del turismo residencial en España y avanzan conforme a las metas fijadas en su Plan Estratégico 2024-2027, que tiene como objetivo superar los 1.100 millones de euros de facturación acumulada durante este periodo.

TM cuenta actualmente con 22 proyectos y unas 1.600 viviendas en curso y ha invertido 36 millones de euros en 2024 para seguir ampliando su cartera de suelo en destinos clave del litoral mediterráneo, superando así el millón de metros cuadrados de techo, equivalentes a la construcción de más de 12.000 viviendas.

El perfil del cliente TM vuelve a ser notablemente internacional y en 2024 ha procedido de 34 nacionalidades distintas. 8 de cada 10 compras tuvieron su origen en el mercado internacional, destacando los resultados obtenidos de países como Polonia (30%), Bélgica (9%), Alemania (7%) y Países Bajos (7%). Estos resultados han estado acompañados por un excelente nivel de satisfacción de sus clientes, que ha alcanzado en 2024 una valoración media del 96%, fruto de un modelo de negocio basado en sus altos estándares de calidad de diseño y construcción, una atención personalizada, un sólido servicio postventa y un modelo de gobierno ético y responsable.

La división hotelera representa el 18% del negocio del Grupo

El negocio hotelero de TM en México, operado bajo la marca The Fives Hotels & Residences, ha cerrado el ejercicio 2024 facturando 53,2 millones de euros, lo que representa el 18% del total consolidado del Grupo. La división hotelera continúa afianzándose en México a través de la gestión directa de 4 hoteles ubicados en la Riviera Maya, con más de 1.000 llaves hoteleras, y una clara apuesta por la venta omnicanal y un posicionamiento premium basado en la experiencia "All Senses Inclusive", The Fives prevé alcanzar en 2027 una facturación de 80 millones de euros, cifras que le consolidarían como una referencia turística en México.

Diversificación: la división agrícola

Bajo la marca Las Moreras Fruit & Veggies, TM ha incrementado en 2024 su producción y comercialización de cítricos, superando los 3 millones de kilos y consolidando su expansión por Europa con exportaciones a varios países como Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Italia, Dinamarca o Polonia.

Por lo que respecta al resto de las divisiones de negocio del holding, destacan los resultados obtenidos por la división de alquiler vacacional ‘Mar Holidays’, que ha gestionado más de 2.400 reservas; y el avance de la filial de energías renovables que continúa con 4 proyectos en marcha ubicados en la provincia de Alicante.

Retos del sector y visión de futuro

TM Grupo Inmobiliario ha dado un nuevo impulso a su Plan Director de Responsabilidad Corporativa en 2024, logrando cumplir el 86% de los 50 compromisos marcados en materia ambiental, social y de buen gobierno. Con este avance, el holding consolida su compromiso con la creación de valor para todos sus grupos de interés. En los últimos cuatro años, la compañía ha destinado 1,2 millones de euros a la puesta en marcha de 225 iniciativas, que han beneficiado a más de 50.000 personas en España y México. En esta misma línea, TM presentará en los próximos días su nueva Memoria de Sostenibilidad, donde se recopilarán sus logros más relevantes en materia ASG.

Proyectos para 2025

El ejercicio 2025 se proyecta como uno de los años más importantes para la historia de TM Grupo Inmobiliario, debido al volumen y relevancia de los nuevos proyectos inmobiliarios que se lanzarán tanto en España como en México. Además, la compañía está muy cerca de finalizar la construcción de su nueva sede corporativa ubicada en Torrevieja y que estrenará este verano, un edificio de vanguardia de 7.000 m2 de superficie que albergará a 200 profesionales y que cumplirá altos estándares de sostenibilidad, bienestar, smart building y accesibilidad.

Por lo que respecta al negocio promotor en España, con la actividad en este primer trimestre del año, TM ya ha asegurado el 75% de los objetivos de facturación del ejercicio 2025.