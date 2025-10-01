Héroes sin capa: Agentes de la Policía Nacional y de la Autoridad Portuaria de Alicante evitan el fallecimiento de una mujer gracias a una rápida maniobra de reanimación

La Policía Nacional y la Autoridad Portuaria han evitado de madrugada el fallecimiento de una mujer en el Muelle 8 del Puerto de Alicante, tras ser rescatada inconsciente del agua y permanecer sin signos vitales durante varios minutos. La víctima fue reanimada mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar -RCP- por agentes de la Policía Nacional y de la Autoridad Portuaria de Alicante, quienes coordinaron su actuación hasta lograr estabilizarla antes de la llegada de los servicios sanitarios.

Los hechos ocurrieron a las 02:30 horas del día 4 de septiembre de 2025, cuando un indicativo de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Alicante fue comisionado por la Sala CIMACC 091 al Muelle 8 del Puerto de Alicante, donde al parecer una mujer se había lanzado al agua con intención autolítica. A su llegada, los agentes encontraron a un vigilante de seguridad privada, un policía de la Autoridad Portuaria y un ciudadano que se habían intervenido previamente para sacarla del agua e intentar auxiliarla.

Al comprobar que se encontraba inconsciente, sin respiración ni pulso, procedieron a colocarla en posición adecuada para iniciar la reanimación, preparando el dispositivo medico portátil “DESA” para diagnosticar y tratar un paro cardiorrespiratorio. En ese momento se personó la Policía Nacional colaborando inmediatamente y coordinando junto con la policía de la Autoridad Portuaria de Alicante, un sistema de relevos, alternando la ejecución de la maniobra RCP cada dos minutos.

Tras realizar varios ciclos, la víctima reaccionó expulsando agua por las vías aéreas y dando señales de vida. Los agentes lograron mantener signos vitales hasta la llegada de una ambulancia, cuyos sanitarios continuaron con la asistencia, confirmando que la intervención de los primeros actuantes fue determinante para evitar el fallecimiento.

Durante el operativo, se estableció un perímetro de seguridad para impedir la aproximación de viandantes a la zona y se facilitó la llegada de la ambulancia. La mujer fue trasladada con pronóstico reservado al Hospital General de Alicante, donde se realizó un seguimiento clínico de su evolución. La misma fue localizada en el agua en posición boca abajo y sin movimiento, y se supo posteriormente que había permanecido aproximadamente cinco minutos en ese estado. Días después fue dada de alta sin secuelas y en buen estado psicofísico.

Este auxilio humanitario ejemplifica la importancia de la coordinación operativa entre cuerpos policiales y pone de manifiesto la eficacia de los protocolos compartidos. La rápida y eficaz intervención conjunta de la Policía Nacional y la Autoridad Portuaria de Alicante fue posible gracias a la preparación técnica y la formación continua de sus agentes, aspectos clave para afrontar con garantías situaciones de emergencia crítica.