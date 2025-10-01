Un indigente mata a otro con un paraguas tras discutir en una plaza de Valencia

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a un indigente acusado de matar a otro tras agredirle con un paraguas después de discutir por el lugar donde pernoctar, según han informado este miércoles fuentes policiales.

El suceso, adelantado por el periódico Las Provincias, se produjo este domingo sobre las 22:30 horas en la Plaza Viriato de la capital valenciana, al parecer tras una discusión entre ambos debido a que uno quería pernoctar en el portal de una vivienda que había elegido el otro para pasar la noche.

Las mismas fuentes han señalado que la investigación permitió al Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Valencia detener siete horas después, a las 5:30 horas del lunes, al presunto agresor por un delito de homicidio, quien está previsto que pase a disposición judicial este miércoles.