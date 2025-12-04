El anestesista detenido por homicidio de una niña pasa este jueves a disposición judicial

El anestesista que sedó a la niña de 6 años que falleció el pasado 20 de noviembre tras ser atendida en una clínica dental de Alzira (Valencia), y que ha sido detenido este miércoles por homicidio imprudente, pasará este jueves a disposición judicial.

La dueña de la clínica también fue arrestada y ha quedado en libertad, a la espera de que le cite la autoridad judicial, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana.

La dueña, de 50 años, está acusada de los delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública, mientras que al anestesista, de 43, se le imputan los delitos de homicidio imprudente, lesiones, hurto, omisión del deber de socorro y contra la salud pública, y también es sospechoso de haber robado medicamentos anestésicos del hospital público en el que trabaja.

A la primera se le detuvo ayer en Alzira (Valencia) horas después de que se produjera en Valencia el arresto del anestesista que sedó tanto a la menor fallecida, de 6 años, como a otra niña de 4 que sufrió lesiones y que ha estado ingresada hasta el martes en el Hospital Clínico de València.

Los hechos están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 5 de Alzira, que ha abierto diligencias previas para investigar tanto el fallecimiento como las lesiones sufridas por la otra menor.