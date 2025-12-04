La Policía Nacional detiene a cuatro personas en Elche (Alicante) por una estafa masiva de bonos de estética que asciende a 46.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad alicantina de Elche a cuatro personas, dos varones y dos mujeres, de edades comprendidas entre los 46 y los 39 años de edad, como presuntos responsables de un delito de estafa, tras haber estado vendiendo bonos de sesiones de estética para recibir tratamientos en la clínica que gestionaban y que nunca llegaron a completarse o realizarse, llegando a contabilizarse hasta 358 afectados a quienes causaron un perjuicio económico de 45.924 euros.

Los hechos fueron denunciados inicialmente por tres clientas que habían comprado bonos de diez sesiones para tratamientos de belleza o depilación láser, resultando que, cuando tras haber iniciado o continuado el tratamiento, según el caso, habían encontrado la clínica cerrada sin previo aviso.

Las víctimas, manifestaron que habían comprado bonos por valores que oscilaban los 340 a 350 euros por diferentes tratamientos y que, si bien dos de ellas habían llegado a recibir alguna sesión, otra en cambio no llegó ni siquiera a iniciar el tratamiento, encontrándose la clínica cerrada cuando acudió a la cita.

Posteriormente, tras iniciarse la investigación por parte de los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Elche, se tuvo conocimiento de nuevos afectados, contabilizándose hasta un total de 358 perjudicados.

Según los datos recabados por los investigadores, la clínica había estado haciendo campañas agresivas de venta de bonos de descuento del 20% o el 30% durante todo el año y, en Navidad o Semana Santa descuentos de hasta el 50%, todos ellos sin fecha de caducidad.

Problemas de liquidez

En cuanto a la gestión de la clínica, era llevada por un empresario quien, tras la campaña de venta de bonos, comenzó a experimentar problemas de liquidez que se tradujo en dificultades para abonar las nóminas de los empleados.

Por tal motivo, decidió vender la clínica a una conocida, quien adquirió en sociedad con su pareja, el total de participaciones de la clínica junto con la deuda pendiente que se había generado en relación a los bonos descuento, cuya cifra real, conocieron con posterioridad los compradores que era más elevada de lo que les habían expuesto en el momento de la compra.

Así pues, la nueva dirección de la clínica, dio como directriz a sus empleados, que no debían atender a los bonos que venían de la administración anterior, indicándoles que tenían que dar excusas como que las máquinas se habían estropeado, o que la empleada encargada del tratamiento estaba enferma.

No obstante, la nueva gerencia, inició una nueva campaña de venta de bonos de larga duración -mínimo diez sesiones- esta vez con fecha de caducidad, de entre el 20% y el 40%. Los bonos, se cobraban en efectivo y no entregaban ticket acreditativo alguno a los clientes y, a los que lo solicitaban, la gerente les daba de alta en el sistema informático para imprimir una factura pero luego los borraba del sistema.

Estos bonos, llegaron a ser vendidos incluso el mismo día que la clínica cerró su actividad sin avisar a los clientes del inminente cierre de la clínica, siendo la presunta intención de los gerentes, amasar gran cantidad de capital por parte de clientes a los que no tenían intención de atender.

Al mes siguiente del cierre de la clínica, el anterior administrador volvió a recomprarla, quedando sin atender, además de los bonos anteriores, los nuevos que habían sido vendidos con conocimiento de que se iba a cerrar la empresa, componiendo un total de 358 afectados, de los cuales, sólo 31 habían interpuesto denuncia hasta la fecha de fin de la investigación, siendo el montante del perjuicio causado de 45.924 euros.

Finalmente, tras todos los indicios hallados, los agentes llevaron a cabo las detenciones de los cuatro investigados, tres de ellos como gerentes de la mercantil y una persona más como empleada de la clínica, siendo puesto todo en conocimiento de los juzgados de Elche tras la práctica de las diligencias policiales.