Pérez Llorca: "Este Consell no se va a parar en debates estériles"

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha intervenido este jueves tras la toma de posesión del nuevo Consell, nombrado hace apenas 24 horas, y ha asegurado que "nos ponemos ya en marcha, no podemos perder ni un minuto”. "Renovamos equipo para seguir trabajando. El gobierno debe ser un instrumento del pueblo y de nadie más. No será nada si no vale la pena recordar", ha asegurado en su discurso tras el acto en el Palau de la Generalitat.

"La estructura de este Consell es la que pide la sociedad. Sabemos ahora qué queremos mejorar", ha aseverado tras hacer referencia al reto de la reconstrucción tras la trágica dana pero también "la

vivienda, la familia e infancia". "Este Consell no se va a parar en debates estériles", ha reivindicado en unas breves palabras con las que ha querido poner en valor que "el Consell se pone a trabajar

para escuchar a todos". "Todos son todos y con todos se avanza", ha añadido en su defensa de que este Ejecutivo está al servicio del pueblo valenciano.

Pérez Llorca ha presidido la toma de posesión de sus nuevos consellers. En su Gobierno son once las consellerias, con tres vicepresidencias y un nuevo portavoz, el conseller de Agricultura Miguel Barrachina.

Asimismo, el ya vicepresidente segundo del Consell y conseller de Presidencia, José Luis Díez Climent, ha ejercido como maestro de ceremonias de este acto que da inicio a la nueva etapa del Gobierno de la Generalitat.

